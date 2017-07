Que dit la note de cadrage budgétaire de Marlène Schiappa ?

publié le 19/07/2017 à 10:33

Après la polémique concernant la baisse des subventions adressées aux associations féministes et le recadrage - jugé flou par les principales concernées - de la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, Libération publie sur son site une note de cadrage budgétaire sur le même sujet, signée de la main de Marlène Schiappa.



Dans cette note, la secrétaire d'État confirme ce qu'elle avait annoncé sur le plateau de LCI : le budget alloué aux associations dont l'objet est "la lutte contre les violences sexistes et sexuelles" est "sanctuarisé" car il s'agit d'un "des axes prioritaires de [sa] feuille de route", écrit Marlène Schiappa dans cette note, dont l'authenticité a été confirmée sur Twitter par Mathieu Pontécaille, le conseiller en communication de la secrétaire d'État.

Je regrette la fuite mais confirme l'authenticité de la note de cadrage interne #budgetddf publiée par @libe pic.twitter.com/RbefqsA7uR — Mathieu Pontécaille (@mpontecaille) 18 juillet 2017

Une "répartition" du budget

Autre point non évoqué dans l'intervention télévisée de la secrétaire d'État : sa demande "de recevoir directement via le cabinet tous les dossiers de demandes de subventions adressés avec historique des subventions et rapports d'activités sur 3 ans".

L'objectif pour le secrétariat : "Ne plus systématiser les reconductions de subventions ponctuelles et d'étudier l'effectivité et l'efficacité des actions". Là encore, la note n'indique aucun chiffre de baisse de subventions mais confirme qu'une "répartition" aura bien lieu entre les différentes associations "pour que le budget découle des priorités et non l'inverse".



Alors que certaines associations féministes attendent encore le versement de leurs subventions, comme le souligne l'article de Libération, ces dernières ont mis en place une contre-attaque avec la publication d'une campagne d'interpellation à l'attention d'Emmanuel Macron. Leur objectif ? Garantir leur budget pour défendre les droits des femmes.