Laurence Kerjean a tout plaqué pour monter son projet contre le gaspillage

publié le 14/03/2017 à 07:15

Quitter sa carrière dans un grand groupe de cosmétiques pour monter sa propre boîte, beaucoup en rêvent, elle l'a fait. Laurence Kerjean, autrefois haut placée chez L'Oréal, a démissionné pour se lancer. À près de 40 ans, elle décide donc de changer de direction, tout en étant mère de trois enfants, dont un bébé de 16 mois.



Lors de sa rencontre avec Girls à la Journée de la femme digitale jeudi 9 mars à Paris, Laurence Kerjean nous a raconté comment elle s'était lancée dans cette nouvelle aventure. Le soutien de son mari n'a pas été vain, au contraire. Il est le co-fondateur de son projet le Frigo Jaune. Une application mobile qui permet aux entreprises de ne plus faire de gâchis alimentaire en mettant à disposition de leurs salariés les invendus de leur cantine dans ce fameux Frigo Jaune.

Une initiative que Laurence Kerjean n'aurait pas pu mettre en oeuvre sans un soutien financier apporté grâce à la rupture conventionnelle de son contrat et aux indemnités de chômage. "J'ai toujours eu envie de créer quelque chose, mais entre les crédits, les enfants...", raconte-t-elle avant de confier que c'est un choc émotionnel personnel qui lui a fait prendre conscience que "la vie n'est pas éternelle".

Laurence met alors fin à ses 15 années chez L'Oréal en septembre dernier. Avant de pouvoir commencer à se rémunérer, elle se contentera de vivre du chômage pendant deux ans, pour pouvoir, en même temps, continuer à développer sa société.

En tant que cheffe de son entreprise, Laurence Kerjean n'a pas particulièrement rencontré de difficultés, notamment pour une femme. En revanche, elle a bien essuyé quelques "réactions paternalistes" de la part d'investisseurs, des hommes plus âgés, "mais globalement c'était bienveillants".



"Les vrais freins sont internes. Les femmes n'osent pas y aller au culot", ajoute-t-elle. Ce qui ne l'a pas empêchée de poursuivre son ascension commerciale. Le Frigo Jaune compte déjà deux gros clients, quelques semaines après son lancement et d'autres négociations avec "pas mal de clients" sont en cours. L'objectif est d'atteindre "50 entreprises le plus vite possible". L'aventure de Laurence Kerjean ne fait que commencer.