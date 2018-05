publié le 01/05/2018 à 20:19

Elle arbore un sourire ininterrompu sous ses grosses lunettes à monture noire. Laura N'Safou, alias Mrs Roots sur son blog éponyme, parle avec entrain de son parcours de jeune auteure féministe. À 25 ans, cette surdouée de la littérature a déjà publié deux ouvrages mettant en scène deux héroïnes noires : un roman, À Mains nues, et un album pour enfant, Comme un million de papillons noirs.



Le dernier, qui sera à nouveau publié en septembre prochain, raconte l'histoire d'Adé, une petite fille dont les cheveux font l'objet de moqueries dans la cour de l'école. Lorsqu'elle se confie à sa mère, celle-ci lui apprend à aimer sa chevelure crépue, capable de se transformer, si l'on en prend soin, en "un million de papillons noirs".

"Je me suis inspirée d'un souvenir, confie Laura NSafou à Girls. Quand j'avais cet âge-là j'aurais aimé qu'il y ait un bouquin comme ça". Car Comme un million de papillons noirs part d'un constat : les héros noirs et les héroïnes noires sont encore trop absents de la littérature, et d'autant plus de la littérature jeunesse.



Laura NSafou s'est fait une mission de pallier ce manque de représentation en proposant une littérature ancrée dans le mouvement afroféministe, qui met en lumière à la fois le racisme et le sexisme dont sont victimes les filles et femmes noires en France et en Europe.



En mettant en scène les moqueries autour des cheveux d'Adé, Comme un million de papillons noirs s'attaque à "un harcèlement scolaire que beaucoup de filles noires vivent aujourd'hui" lié à leur chevelure crépue, rappelle Laura NSafou.



Car la chevelure fait partie intégrante de l'identité des femmes noires, qui sont souvent exhortées à les lisser, et ce dès le plus jeune âge. Au contraire, Comme un million de papillons noirs sanctifie les cheveux naturels d'Adé et en fait un objet au coeur du lien mère-fille.



"C'est ma mère qui m'a dit de m'accepter comme j'étais avec ma peau, avec mes traits et avec mes cheveux", raconte aujourd'hui Laura NSafou. Elle poursuit en riant : "Je me souviens de ces après-midi entre les jambes de ma mère assise sur un coussin avec le dos courbé et la brosse que tu détestes parce que tu sais que ça va te faire mal..."



Depuis sa première publication, elle s'est rendue dans plusieurs écoles. Et ne s'attendait pas à un tel succès. "Tu vois des petites filles noires parfois très réservées s'approprier le bouquin, ou même extraverties qui veulent absolument parler de ce bouquin avec toi", s'étonne-t-elle en levant son sourcil percé de deux petites billes argentées.



Ce qui fait la singularité de l'album est aussi son double niveau de lecture qui permet aux adultes de s'en saisir. L'expression "Comme un million de papillons noirs" est directement tirée d'une citation du livre God Help the child, écrit par Toni Morrison, dans lequel elle décrit ainsi la chevelure d'un des personnages. "Ses vêtements étaient blancs, ses cheveux comme un million de papillons noirs endormis sur sa tête."



L'auteure afro-américaine a forgé la culture littéraire de Laura NSafou, qui après refusé de la lire par "anticonformisme" a dévoré (presque) toute sa bibliographie. "Quand j'ai découvert l'héroïne noire de Tar Baby, qui vivait entre les Antilles et la métropole, je n'en pouvais plus", explique-t-elle, encore bouleversée d'avoir pu autant s'identifier à un personnage de fiction.

Elle-même a vécu à cheval entre plusieurs continents : né d'un père congolais et d'une mère martiniquaise, Laura NSafou a grandi "dans le Loiret". Sa littérature s'attache à marquer cette diversité au sein de ce que l'on appelle trop souvent selon elle, "la communauté afro" plutôt que "les communautés afro".



"C'est pas du tout les mêmes cultures", insiste-t-elle. Dans Comme un million de papillons noirs, "je voulais montrer cette diversité". C'est pourquoi Adé demande aussi conseil à ses tantes "qui viennent de tous les continents" et que ses camarades d'école ont toutes différentes couleurs de peau et différents types de cheveux.

Un travail d'illustration effectué en collaboration avec la dessinatrice Barbara Brun. "J'avais un petit cahier des charges de ce que je ne voulais pas voir", raconte Laura NSafou. Pas question par exemple, "d'européaniser les personnages" avec "un petit nez pointu". "Ce n'est pas parce qu'Adé un nez rond qu'elle n'est pas jolie !"

"Tu es belle et tu existes" : c'est le message que souhaite adresser Laura NSafou à toutes les petites lectrices de son album. Et plus largement, elle espère semer les graines d'une nouvelle manière de penser la représentation des femmes noires. "C'est ça qui est afroféministe : c'est pas tant de faire un postulat dans l'histoire, mais d'offrir justement une réflexion."



Son engagement afroféministe, Laura NSafou le revendique depuis la découverte du blog de Ms. Dreydful en 2013. "Mon féminisme c'était celui de ma mère, c'était les anecdotes que ma grand-mère me racontait quand elle est arrivée à Paris. Un féminisme noir d'expérience. Et quand j'ai découvert ce blog, j'ai découvert qu'il y avait un mot pour qualifier toutes ces expériences". À l'époque elle a 20 ans et commence à écrire "des textes fleuves" sur son propre site, MrsRoots.fr.



De plus en plus active sur les réseaux sociaux, elle subit le cyber-harcèlement mais parvient à "prendre de la distance" et se met "à rencontrer des femmes noires IRL (In real life, "dans la vie réelle" ndlr)". C'est ainsi qu'elle fait la connaissance d'Amandine Gay, qui lui propose de participer à son documentaire Ouvrir La Voix, dans lequel elle donne la parole à plusieurs femmes noires sur leur expérience.



"La plupart du temps j'étais la seule noire de ma classe donc aller sur le net et voir que des femmes vivent la même choses partout en France, ça te conforte dans l'idée que tu n'es pas toute seule."

Après un échange universitaire à Tempere en Finlande, elle écrit sont premier livre À Mains Nues (Synapse, 2018) qui a été réédité le 27 avril dernier. Il raconte l'histoire d'une jeune suédoise d'origine somalienne atteinte d'haptophobie, la peur de toucher et d’être touchée. Au cours du roman vient la question de la sexualité à travers une scène explicite, qui lui vaut remarques et interrogations.



"C'est fascinant parce qu'on est quand même dans un pays où un auteur blanc va parler de ses frasques hyper crûment, des aventures qu'il a eues et on ne va pas lui demander de rendre des comptes... Et moi on m'a demandé de me justifier en tant que femme noire qui écrit sur la sexualité !"

Combattre à la fois le male gaze et le white gaze - le point de vue artistique des personnes blanches - est un "défi littéraire". Laura NSafou se définit d'ailleurs comme "auteure afropéenne" : écrivaine héritière à la fois de "l'histoire de l'immigration de ses parents" mais aussi de "son vécu d'occidentale".



Ceci l'amène à s'intéresser à la littérature féministe africaine qui connaît de plus en plus de succès, en témoigne les ouvrages de l'auteure nigériane Chimamanda Ngozie Adichie (Americanah, Gallimard, 2015). Mais selon elle ce n'est pas assez. "Là on a un gros boom avec la littérature nigériane ou même ghanéenne... mais ça reste des auteures publiées aux États-Unis", regrette-t-elle.