Jennifer Lawrence répond (parfaitement) à une polémique sur sa robe

publié le 22/02/2018 à 11:02

Elle prend rarement la parole sur les réseaux sociaux Jennifer Lawrence. Et lorsqu'elle le fait, l'actrice américaine ne rigole pas. Cette fois, après avoir manifesté son soutien au mouvement "Time's Up" ou milité pour les droits des femmes, Jennifer Lawrence a pris le temps d'écrire un long paragraphe sur son compte Facebook pour... une histoire de robe "aimée" par près de 100.000 internautes et commentée près de 5.000 fois à l'heure où nous écrivons ces lignes.



"Wow, je ne sais vraiment pas par quoi commencer à propos de cette polémique sur 'Jennifer Lawrence qui porte une robe légère dans le froid'", a écrit l'actrice dans ce message publié sur Facebook mercredi 21 janvier, avant d'ajouter qu'elle trouve cette soit-disant polémique "ridicule" et qu'elle se sent "extrêmement offensée".

La jeune femme a en effet été prise pour cible par les internautes et médias, comme Jezebel, parce qu'elle portait une robe Versace décolletée lors d'une séance photo en extérieure à Londres, où les températures n'étaient pas tellement estivales.

Jennifer Lawrence entourée du casting de "Red Sparrow" Crédit : Joel C Ryan/AP/SIPA

"C'était mon choix"

L'actrice prend le temps de défendre cette pauvre robe, tellement "fabuleuse", selon elle, qui la couvrir d'un manteau ou d'un foulard aurait été dommage. "Je suis sortie dehors pendant 5 minutes. Je serai restée dehors sous la neige pour cette robe parce que j'adore la mode et que c'était mon choix", a ajouté Jennifer Lawrence pour qui les commentaires à propos de ses choix en matière de mode sont "sexistes, ridicule" et bien loin du féminisme qu'elle souhaite défendre.

"Sur-réagir à propos de tout ce que dit ou fait une personne, créer une polémique à propos de choses aussi idiotes tel que ce qu'il faut ou ne pas porter, ne va pas nous faire avancer", explique Jennifer Lawrence.



L'actrice affirme en effet que ces discours "éloignent des vrais problèmes" et termine par un message on ne peut plus féministe : "Tout ce que vous me voyer porter relève de mon choix. Et si j'ai envie d'avoir froid, c'est également mon choix !"