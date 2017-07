Jennifer Lawrence "pas assez jolie" pour interpréter Sharon Tate ?

publié le 16/07/2017 à 15:06

Entre Margot Robbie et Jennifer Lawrence, Debra Tate a fait son choix. La sœur de l'actrice américaine décédée en 1969 sous les coups de Charles Manson estime que l'actrice Jennifer Lawrence "n'est pas assez belle" pour interpréter sa sœur dans le prochain Tarantino consacré au criminel américain Charles Manson.



Le réalisateur Quentin Tarantino aurait approché Jennifer Lawrence pour incarner Sharon Tate, assassinée sauvagement en 1969 par un groupe de criminels dirigé par Manson, tandis qu'elle était âgée de 26 ans et attendait un enfant de son mari, Roman Polanski. Des rumeurs veulent que Quentin Tarantino hésite entre Jennifer Lawrence et Margot Robbie (Suicide Squad, Le Loup de Wall Street...), mais la sœur de Sharon Tate semble pouvoir l'aider à faire son choix.

Pour elle, les deux actrices ont beau être "toutes les deux extrêmement talentueuses", sa préférence revient à Margot Robbie "en raison de sa beauté physique". "Je n'ai rien contre Jennifer Lawrence mais elle n'est pas assez jolie pour jouer Sharon", a-t-elle déclaré dans une interview consacrée au site TMZ. Un choix que Tarantino n'aurait peut-être pas à faire, Jennifer Lawrence n'étant pas, selon le Hollywood Reporter, intéressée pour ce rôle.