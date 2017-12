publié le 13/12/2017 à 16:17

C'était à l'occasion d'un soi-disant casting pour une série télévisée. Reena Saini, 26 ans, se trouve à bord d'une voiture avec le directeur de casting Sohan Thakur et son neveu. Le premier l'a "tripote", raconte la jeune femme au quotidien britannique The Guardian.



"J'étais tellement embarrassée, je ne savais pas si c'était intentionnel ou une erreur. J'étais paralysé et déboussolée", ajoute-t-elle avant d'expliquer qu'à la fin de leur entrevue, le directeur de casting lui somme de ne rien raconter de ce qu'il vient de se passer. "Sinon ce sera la fin pour toi dans cette industrie. Les gens ne te verront plus comme une bonne fille", menace-t-il. Sohan Thakur a nié ces accusations, rapporte le média britannique.



Cette histoire n'est cependant pas un cas isolé de Bollywood, l'industrie de cinéma à Bombay, en Inde. Swara Bhaskar, une autre actrice très connue dans son pays, s'est elle aussi confiée au Guardian sur le sort qu'on lui a réservé à ses débuts au cinéma. Un directeur n'a pas cessé de lui envoyer des textos sur un tournage. Ce dernier lui demandait alors des entretiens "intenses".

"Il a commencé à me dire qu'il avait besoin de tomber amoureux de mon personnage", a raconté Swara Bhaskar au journal britannique. "Il m'appelait toujours en prétextant une discussion à propos d'une scène d'amour", ajoute-t-elle avant de souligner que sur le plateau de tournage, l'homme en question buvait toujours. Ne se sentant pas en sécurité, l'actrice a alors dû faire appel à une autre femme pour la protéger.

Coucher pour réussir ?

Le Guardian a mené plusieurs interviews d'actrices pour tenter de comprendre le système oppressif dans lequel semble évoluer les actrices à Bollywood. Selon le journal britannique, il plane sur cette industrie une "culture profondément enracinée" selon laquelle les femmes( en grande majorité mais aussi certains hommes) doivent subir un chantage sexuel en vue de l'obtention d'un rôle.



Swara Bhaskar affirme au Guardian avoir refusé ce chantage sexuel, perdant de facto le rôle qu'on lui avait présenté au profit d'une autre. Comme le souligne la journaliste Anna MM Vetticad dans l'article, les femmes sont souvent critiquées pour "avoir couché pour le succès (...) au lieu de souligner les pressions atroces auxquelles elles sont soumises dans cette industrie dominée par les hommes".



Cette vision du cinéma fait écho aux révélations d'octobre dernier à l'encontre du producteur de cinéma Harvey Weinstein. Les langues se délient des États-Unis à l'Inde. À quand les premiers témoignages côté français ?