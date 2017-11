publié le 07/11/2017 à 11:23

"Femmes dans le cinéma : ces obscurs objets du désir". Tel était le sujet du magazine culturel de France 2 Stupéfiant !, diffusé ce lundi 6 novembre. Sara Forestier en a profité pour partager un vibrant plaidoyer contre "l’injonction à être sexy" au cinéma.



"Pourquoi je devrais être sexy sur les photos en fait ? Pourquoi il y a une tradition de comédiennes qui font des photos nues dans Lui ? Quand ça devient systématique, ça devient pernicieux, c'est pareil pour le maquillage", réagit l'actrice.

Sara Forestier (Hell, Gainsbourg, vie héroïque) en a profité pour expliquer à la présentatrice Léa Salamé pourquoi elle a préféré ne pas se faire maquiller pour l’émission : "J'adore le maquillage, mais j'ai un problème avec l'injonction. On a une responsabilité, dans le cinéma ou dans les médias, de par le fait qu'on est filmé, on représente une image de la femme. Cela peut paraître stupide, anodin, mais vous vous rendez compte de ce qu'a fait Alicia Keys avec le 'no make-up'? C'est devenu un mouvement, parce qu'il y a une injonction à être sexy, à être glamour, or une femme ce n'est pas que ça".

