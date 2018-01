Harcèlement : "Le féminisme américain donne le la", déplore Éric Zemmour

et Loïc Farge

publié le 16/01/2018

Les médias américains n'en sont pas revenus. Comment ont-elles osé ? Comme Catherine Deneuve a-t-elle osé ? Comme des femmes ont-elles osé ? Comment des Françaises ont-elles osé ? Ces questions s'emboîtent les unes dans les autres, comme des poupées russes. Ce n’est pas un hasard si tout est parti d'Hollywood avec l'affaire Weinstein.



Le fameux slogan "Balance ton porc" n'est que la déclinaison de "Me Too". Le féminisme américain donne le la. Leurs élèves françaises obéissent et suivent. Autour de Catherine Deneuve, c'est le village d'Astérix. Le dernier à résister à l'envahisseur.

Pour les féministes américaines, tous les usages de la galanterie française - les portes ouvertes, les "après vous, madame", les jeux de la séduction et du libertinage - ne sont que l'habillage sournois du prédateur masculin pour enchaîner son esclave féminine.

Il n'y a que des Françaises pour expliquer que c'est, au contraire, la marque d'un art de vivre, et même du règne de la femme dans l'ancienne sociabilité française.