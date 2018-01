publié le 10/01/2018 à 21:33

"Il est au passage intéressant de constater que les femmes qui défendent ce droit à harceler sont très aisées, et ce sont les hommes de leur classe qu'elles soutiennent". La dessinatrice Emma a une fois de plus frappé.



Après s'être attaquée à la culture du viol ou à la charge mentale, la dessinatrice a de nouveau sorti sa tablette graphique pour réagir à la tribune sur la "liberté d'importunité", publiée dans les colonnes du Monde mardi 9 janvier.

"L'année commence bien avec un petit retour de bâton antiféministe", écrit Emma dans une publication Facebook, publiée mercredi 10 janvier. "On n'allait pas laisser les femmes s'émanciper aussi facilement n'est-ce-pas. Bon je sais pas vous, mais moi, j'ai pas prévu de me laisser faire", ajoute la dessinatrice avant de publier 16 vignettes décryptant un à un les "arguments" avancés par les auteures et signataires de la tribune.

L'ensemble de cette courte bande-dessinée est à retrouver sur le profil Facebook de l'auteure d'Un autre regard.