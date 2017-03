Melissa George brise le silence sur les violences conjugales

publié le 21/03/2017 à 09:55

Six mois après les faits, l'actrice brise le silence. Melissa George, actrice de la série américaine Grey's Anatomy, était hospitalisée en septembre dernier à Paris, après avoir été agressée physiquement par son compagnon, un homme d'affaires français du nom de Jean-David Blanc.



Restée depuis silencieuse sur cet événement violent, Melissa George vient de prendre la parole sur la télévision australienne. L'interprète de Sadie Harris (ami de longue date de l'héroïne Meredith Grey) a choisi l'émission Sunday Night, diffusée sur Channel 7, pour transmettre son témoignage.

"Il m'a poussée contre la porte et il m'a frappée au visage. J'ai percuté le mur avant de tomber au sol. Il s'est penché vers moi et m'a dit : ''Maintenant, tu es une vraie comédienne''", a raconté l'actrice avant de poursuivre son récit.



La comédienne a tenté de se défendre, "ce qui l'a rendu encore plus en colère", a-t-elle précisé sur le plateau de l'émission. "Il m'a attrapé la tête et l'a cognée sur un porte-manteaux en métal". C'est à ce moment là que Melissa George a griffé son compagnon et qu'elle s'est "battue pour sa vie".

Des blessures importantes

L'actrice a ensuite réussi à appeler un Uber, l'emmenant au commissariat de police le plus proche. En arrivant, la jeune femme a commencé à vomir. Les policiers ont alors décidé d'appeler une ambulance. Melissa George a alors pu constater l'ampleur de ses blessures : "des marques autour des poignets, des bleus dans le dos, sur les fesses et les hanches", mais aussi "la partie gauche du visage enflée", "la lèvre intérieure blessée, une bosse sur l’œil qui enflait qui enflait qui enflait", a-t-elle raconté. Les blessures se sont manifestées pendant plusieurs semaines, notamment le cou, a précisé Melissa George : "Je ne pouvais plus le bouger".

Je suis avant tout une mère, c'est le rôle le plus important de ma vie Melissa George





L'actrice a également raconté les pressions psychologiques exercées par son compagnon, qui ne voulait pas qu'elle quitte la France avec leurs enfants pour travailler aux États-Unis ou en Australie, d'où l'actrice est originaire.



"Je suis avant tout une mère, c'est un rôle que j'ai toujours voulu avoir, tout le monde le sait. C'est le rôle le plus important de ma vie, les autres sont secondaires", a-t-elle expliqué avant d'ajouter : "Je veux que mon pays m'aide à rentrer à la maison. Une fin heureuse serait de rentrer ici avec mes enfants. Leur père pourra les voir autant qu'il le souhaite mais je veux pouvoir montrer à mes enfants mon pays et d'où ils viennent".