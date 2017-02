Donald Trump et et sa fille aînée Ivanka

La place accordée aux femmes au sein de l'administration de Donald Trump ne va pas rassurer ceux qui défendent leurs droits. La marche des femmes, au lendemain de l'investiture du nouveau président des États-Unis, n'a visiblement pas eu d'effet sur les nominations pour les principales fonctions à la Maison-Blanche. D'après une étude menée par le journal USA Today, la part des femmes dans l'administration Trump atteint son plus bas niveau depuis 1996.



Le quotidien américain a épluché tous les communiqués de presse envoyés par la Maison-Blanche depuis un mois. Depuis le début du mandat de Donald Trump, plus de 70 personnes ont été nommées, et seulement 23% d'entre elles sont des femmes. C'est donc moins que sous les présidences, en fin de mandat, de Bill Clinton (52%) en 2000, de George W. Bush (28%) en 2008 et de Barack Obama (44%) en 2016. Le chiffre de 23% avancé par USA Today est contesté par la Maison-Blanche, qui évoque 31% de femmes dans son administration.

"Le président Trump a fait de l'autonomie des femmes une priorité pour les décennies à venir, assure Sean Spicer, le porte-parole de la Maison-Blanche. Il a toujours été à l'avant-garde des postes féminins haut placés, d'abord dans son entreprise, puis dans sa campagne présidentielle, et maintenant dans son administration. En tant que président, il travaille à la suppression des barrières empêchant les femmes de participer pleinement à la main d'œuvre du pays, tout en créant de nouvelles opportunités de succès pour tous les Américains."