publié le 28/09/2017 à 11:42

La série romantico-médicale Grey's Anatomy vient de souffler sa 300ème bougie. Pour l'occasion, son emblématique créatrice, la productrice Shonda Rhimes, a réuni les acteurs et toute l'équipe du show pour quelques selfies-souvenirs.



Sur la première photo, le groupe composé de Shonda Rhymes, Ellen Pompeo (qui interprète Meredith Grey) et Jesse Williams (Jackson Avery) prend la pose tout sourire pour un cliché anniversaire.

La deuxième photographie, plus sérieuse, montre le même casting un genou à terre, la main droite sur le cœur. "Nous posons un genou à terre en solidarité pour la justice raciale", écrit en légende Shonda Rhimes. Le geste, initié par des sportifs américains est devenu le symbole de la lutte contre les violences policières et, surtout, contre le racisme et la politique de Donald Trump.

...and we took a knee in solidarity of racial justice. #takeaknee #greysanatomy #300th Une publication partagée par Shonda Rhimes (@shondarhimes) le 26 Sept. 2017 à 17h50 PDT

Ce ne sont pas les premiers acteurs à adopter cette pose militante, les deux agents du FBI de la série X-Files, Mulder et Scully (David Duchovny et Gillian Anderson) ont, eux aussi, posé un genou à terre.

#TheXFiles #TakeAKnee Une publication partagée par Gillian Anderson (@gilliana) le 25 Sept. 2017 à 19h00 PDT