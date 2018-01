publié le 16/01/2018 à 15:27

Des manuels d'enseignement moral et civique en proie aux stéréotypes de genre. C'est le constat du centre francilien pour l'égalité entre les femmes et les hommes Hubertine Auclert. Ce dernier a analysé 25 de ces manuels qui occupent - depuis la rentrée 2016 - une heure par semaine dans la vie des élèves d'écoles élémentaires et une heure tous les quinze jours dans celle des collégiennes et collégiens de France.



Selon l'étude du centre Hubertine Auclert, révélée lundi 15 janvier, les manuels d'enseignement moral et civique (EMC) réduisent encore les femmes à des rôles prédéfinis, tandis que l'on constate un "déséquilibre numérique général entre les femmes et les hommes" : 31,8% des personnages représentés sont des femmes contre 68,2% d'hommes.

Conformément à une tendance déjà observée dans d'autres études sur d'autres manuels scolaires, il semble également "plus aisé de représenter les filles en situation scolaire que de montrer des femmes dans la sphère publique en général". Le genre masculin reste celui du travail : dans plusieurs infographies, les silhouettes représentent un ou plusieurs hommes en costume-cravate.

Alors que l'EMC a une mission importante d'éducation à la citoyenneté, les femmes sont aussi moins visibles dans le champ politique, puisqu'elles n'y représentent que 15% des personnages. Elles sont "davantage représentées en tant que citoyennes participant à la vie publique qu'en tant qu'élue ou professionnelle de la politique".

Un bon traitement des inégalités

Quelques points positifs sont à relever dans le rapport du centre Hubertine Auclert : les représentations sont "plus équilibrées dans le domaine de la justice et des médias" tandis que certains manuels ont inclus des femmes scientifiques, avec par exemple dans plusieurs d'entre eux des dossiers sur Marie Curie. Malgré cela, les expertes restent encore "sous-représentées".



Le centre attribue enfin des bons points pour la représentation de la conquête et de l'exercice des droits des femmes, jugée "satisfaisante". "Les manuels ont globalement bien intégré le traitement des inégalités entre les femmes et les hommes dans les pages consacrées aux discrimination", précise le centre.



Avant d'ajouter que cet enseignement est sur "la bonne voie", mais les éditeurs et éditrices "peuvent mieux faire", conclut l'étude. Avec une dernière recommandation : inclure dans les pages des prochaines éditions "des hommes dans des rôles d'aidants et des femmes en situation de pouvoir".