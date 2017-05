Charlotte Pignal va vous donner envie de vous lever (très) tôt le matin

publié le 12/05/2017 à 11:06

Le jour n'est pas encore levé dans le quartier de l'Opéra, à Paris. Les rues sont calmes en ce dernier jour du mois de mars, encore peu fréquentées par les automobilistes, les piétons ou les bus de la ville. Pourtant, plusieurs femmes, tapis de yoga sous le bras, se dirigent comme un seul corps vers une grande porte d'immeuble.



Devant l'entrée du centre de d'art et de danse Éléphant Paname, dans le IIème arrondissement de Paris, se tient Charlotte, prête à accueillir les nouvelles arrivantes inscrites à son événement. Couronne de fleurs délicatement posée sur les cheveux, grand sourire aux lèvres, la jeune femme nous dirige à l'étage, où une trentaine de participantes grignotent déjà quelques fruits secs en buvant un café, du thé ou des eaux infusées aux multiples parfums. Il est 6h30 et le "morning inspirant", organisé par Charlotte et son équipe, est sur le point de débuter.

Au programme : plus de trois heures d'ateliers bien-être (méditation, yoga, coaching) et de dégustation de produits aussi bons pour le palais que pour le corps. L'idéal pour commencer sa journée inspirée et motivée, avant de poursuivre avec sa journée de travail habituel.



Des rendez-vous très inspirants

Charlotte a l'idée de She is Morning il y a trois ans. "Avec une amie, on avait pris l'habitude d'arriver plus tôt au bureau pour regarder des TED sur Internet (conférences où des personnes partagent leur expérience dans le but d'inspirer le plus grand nombre, ndlr.), faire du yoga etc. On a pris ce nouveau rythme de vie et moi, en parallèle, j'avais aussi envie d'organiser des conférences pour inspirer les femmes. She is Morning a été un mix de tout cela : entre nos nouvelles manières de vivre au quotidien et cette envie de démocratiser ce genre de pratique et d'événements", explique Charlotte à Girls.



Trois mois plus tard, la jeune femme organise un premier événement à Montpellier. Le succès est au rendez-vous et depuis, "on n'a jamais arrêté", ajoute la fondatrice qui a créé une véritable communauté autour de ses rendez-vous inspirants organisés dans plusieurs grandes villes de France (Toulouse, Biarritz, Lyon, aix-en-Provence, Bordeaux ou encore Paris).

On peut apprendre à être du matin. Charlotte Pignal Partager la citation





Si les hommes ne sont pas (encore) conviés, c'est parce que Charlotte souhaite montrer aux femmes que tout est possible, "qu'elles ressentent qu'elles peuvent accomplir tous leurs rêves". Réussir sa carrière, rester proches de ses amis, sans sacrifier sa vie de couple. "Nos vies peuvent être extraordinaires par des petites actions à appliquer au quotidien".



Pour celles qui sont plutôt du genre à appuyer frénétiquement sur la touche "snooze" quand votre téléphone passe en mode réveil, Charlotte nous rassure : "On peut apprendre à être du matin, il y a pas mal d'exemples de femmes et de mamans que j'ai vu changer ces derniers mois. Elles sont devenues du matin !" Challenge accepted ?