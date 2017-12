Buffy Mars : "Il y a urgence à faire preuve de solidarité"

publié le 28/12/2017 à 07:48

Une mauvaise aventure partagée sur les réseaux sociaux qui se transforme en harcèlement en ligne. Buffy Mars a vécu cette épreuve en janvier dernier. La blogueuse et vidéaste qui "aime bien causer féminisme" avait raconté sur Twitter avoir reçu un SMS déplacé (et surtout illégal) d'un employé de Orange. Toujours sur le réseau social, Buffy Mars avait ensuite partagé sa réponse au technicien venu installer chez elle sa box Internet : en représailles, elle a décidé de contacter le service de réclamation de l'opérateur.



Les (mauvaises) réactions n'avaient pas tardé, partageant alors Twitter en deux clans : celles et ceux qui soutiennaient Buffy Mars et partageaint leurs expériences similaires via le hashtag #harcelementdomicile ; celles et ceux qui remettaient en cause la légitimité de la jeune femme à avoir signalé l'incident.

Face au déferlement, Buffy Mars a laissé de côté les réseaux sociaux avant de revenir en cette fin d'année pour parler des violences sexuelles dans la série Sweet Vicious, journalisme féministe ou... cyber harcèlement sexiste. Près d'un an après les faits, la blogueuse et vidéaste de 23 ans est revenue avec Girls sur ces douze derniers mois où le harcèlement et les violences faites aux femmes n'ont jamais été autant sur le devant de la scène médiatique.

Girls : Tu as été (malgré toi ?) sur le devant de la twittosphère. Comment as-tu vécu cette année 2017 et qu’en retiens-tu ?

Buffy Mars : Effectivement, on ne décide jamais volontairement d’être harcelée mais en réalité, je pense que c’était une question de temps avant que cela arrive. Je navigue depuis suffisamment longtemps sur le Web militant pour savoir que ce genre de choses est assez courante. Des amies étaient malheureusement passées par là avant moi et forcément, un jour ou l’autre cela allait m’arriver.



J’ai surtout pris beaucoup de temps pour moi pour réfléchir à la question. Il y a différentes manières de réagir face à ce genre d’événements : l’émotion ou une approche plus rationnelle. Je suis passée par les deux mais j’ai surtout essayé de me raccrocher à la seconde démarche. J’ai beaucoup lu de travaux par des universitaires sur la misogynie en ligne et j’ai mis ça dans une perspective militante, notamment avec ce que les féministes pouvaient subir sur le Web. Cela a été extrêmement salvateur de pouvoir poser des mots sur des faits bien réels, le tout ponctué de réflexions sortant un peu du débat commun.



C’est un peu ça qui m’a remotivée à voir plus loin dans mon militantisme en ligne et c’est pourquoi j’ai fait une pause. J’ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais transmettre, écrire et raconter et j’ai pas mal laissé de côté les billets d’humeur et autres écrits plus personnels pour une démarche bien plus politisée et travaillée sur des choses qui me touchent au quotidien.



De 2017, je retiens donc cela : l’envie de créer mais créer différemment. J’ai réalisé l’influence (négative comme positive en fonction des publics) que nos voix peuvent avoir. Mais surtout que la connaissance est un outil précieux qui peut littéralement nous sauver et nous aider à avancer même quand tout semble un peu se casser la gueule. J’ai envie d’être à mon tour cette main secourable pour des femmes confrontées à des choses bien difficiles au quotidien.



La parole des femmes était au cœur de l’actualité en cette fin d’année, en tant que femme et féministe, quel regard portes-tu sur cette libération de la parole ?

C’est assez compliqué car je suis à la fois enthousiaste et un peu mitigée. Enthousiaste parce que selon moi, il est réellement en train de se passer quelque chose grâce à notre militantisme et on a la preuve de ce que le Web peut apporter dans les causes que nous défendons. Par ailleurs, la récupération médiatique grâce à un journalisme sensible aux questions du féminisme (notamment grâce à des journalistes averties sur ces questions) a sans aucun doute contribué à cette mise en lumière. Si on peut continuer à traiter des sujets touchant les femmes avec autant de vigueur, j’en serai plus que ravie !

À côté, je suis un peu mitigée car on ne peut pas nier que cette récupération médiatique peut s’accompagner d’une instrumentalisation politique assez écœurante de la part de certains médias. Que ce soit un détournement du discours à des fins racistes ou pour simplement faire du clic, en traitant le sujet de manière désinvolte pour sauter dès le lendemain sur un autre sujet prêtant à polémique.



C’est donc un premier pas et 2017 a été une année très riche en termes de mobilisation féministe mais nous ne devons pas nous contenter de ça. Il va falloir nous mobiliser encore plus et faire preuve d’une solide sororité. Nous devons avoir confiance en nous, en tant que femmes, et ne pas oublier que nos combats n’ont pas attendu la validation des médias ou des institutions pour exister !



D’un point de vue personnel, est-ce qu’il y a un apprentissage que tu aimerais partager en bilan de cette année ?

Apprendre à parler et à demander de l’aide. J’entends par là, mettre des mots sur des maux. S’écouter, prendre au sérieux chaque moment où on se sent couler, ne pas dévaloriser ces moments de faiblesse et ne pas avoir l’impression d’être ridicule ou que c’est "moins grave" que ce que peuvent vivre d’autres personnes.



On a le droit de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi, de prendre un peu de temps pour aller mieux et on a le droit d’en faire part à ses proches. Ce n’est pas une honte, ce n’est pas être une surcharge, parfois on ne peut pas tout porter sur ses épaules.





Un souhait personnel pour 2018 ?

Je vis énormément au jour le jour et je fais pas mal de choix de manière impulsive. Je ne me projette absolument pas, j’ai beaucoup de projets sur le feu que j’essaie un peu de faire aboutir au fur et à mesure de mon temps et de ma motivation. Grosso modo, avoir une vie personnelle assez paisible, continuer d’être amoureuse et d’être aimée (parce que ça apaise pas mal de choses tout de même !) et je pense que globalement, je serai satisfaite.



Un autre souhait pour l’évolution positive de la société ?De manière très vague (mais parce que ça touche beaucoup de sujets), il y a urgence à faire preuve d’une solidarité sans faille pour combattre toutes les inégalités et toutes les formes de discrimination. Plus que jamais, il faut faire preuve d’esprit critique et d’unicité. Plus que jamais, il faut lire, se renseigner, essayer de comprendre et ne jamais cesser d’apprendre. Ne pas se reposer sur ses lauriers, ne pas se laisser submerger par un discours ambiant plus que nauséabond.