'Time for After' Next on Ep. 807 - The Walking Dead

publié le 27/11/2017 à 09:59

Attention, si vous n'avez pas vu l'épisode 6 de la saison 8 de The Walking Dead et que vous n'avez pas envie de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine, passez votre chemin. Cet article contient des spoilers.



L'étau se resserre autour de nos héros de The Walking Dead. Après l'épisode 6, au cours duquel Rick a été prisonnier des Scavengers, la situation ne semble pas s'améliorer. Il est forcé de se mettre à genoux en plein milieu du repaire des Scavengers tandis qu'on écoute un cri cauchemardesque, annonçant l'arrivée d'un zombie.

De leur côté, Daryl, Michonne, Rosita et Tara infiltrent le Sanctuaire. Daryl et Tara veulent tuer Dwight, qui travaille en tant qu'agent double pour les Communautés. Eugene a d'ailleurs compris qu'il était un traître, mais Dwight essaye de sauver sa peau et de rallier Eugene à sa cause. Ce prochain épisode s'annonce très tendu pour les héros, qui devront redoubler de prudence une fois dans le camp de Negan.

Morgan est de retour

C'est sûrement l'un des moments les plus frénétiques du teaser. Après avoir quitté son groupe dans l'épisode 3, Morgan est de nouveau au cœur de la bataille. L'ancien membre du Royaume tire sur tout ce qu'il bouge. Il se trouverait probablement près du Sanctuaire pour prêter main forte à ses alliés. Reste à savoir si leur plan fonctionnera ou s'il s'agit d'une mission suicide.