publié le 17/05/2018 à 17:43

Les fans de Sense8 jubilent. La bande-annonce de l'épisode final de la série des soeurs Wachowski (Matrix) vient d'être dévoilée. L'occasion de découvrir les premières images inédites de cet épisode de deux heures, diffusé le 8 juin prochain sur Netflix.



Nomi, Riley, Will, Lito Sun, Cepheus, Kala et Wolfgang, les 8 protagonistes Sense8 sont tous présents dans ce teaser électrisant, qui se déroule en partie à Paris. Les héros et héroïnes, tous et toutes lié(e)s grâce à leurs pensées aux quatre coins du monde vont devoir se battre une dernière fois pour sauver Wolfang, capturé par BPO, le mystérieux labo qui traque les "sensates".



Un an que les fans attendent de savoir la suite de leurs aventures, qui a bien failli ne jamais voir le jour. En effet, Netflix avait au départ décidé d'annuler le show après deux saisons, pourtant acclamées par le public. Grâce à la mobilisation des fans du monde entier et du casting, Sense8 aura droit à un épisode final qui répondra à de nombreuses questions.