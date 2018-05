publié le 01/05/2018 à 08:50

Comme chaque année, le mois de mai apportera son lot de soleil, de pollen et de jours fériés. Un cocktail idéal pour vous inciter à rester chez vous devant Netflix pour regarder toutes les séries possibles et imaginables sur votre téléviseur, votre tablette ou encore votre smartphone.



La plateforme de vidéo à la demande (VoD) américaine a donc préparé toute une série de nouveautés pour occuper les sérievores les plus affamés. Un grand nombre de shows font leur retour comme la comédie politique et sociale Dear White People ou encore la très siphonnée série Unbreakable Kimmy Schmidt.

Netflix n'oublie pas non plus de contenter les amateurs de nouveautés avec une toute nouvelle série post-apocalyptique, toute droite débarquée du Danemark : The Rain. Les amateurs de science-fiction et de futurs sombres apprécieront aussi de trouver dans le catalogue deux films de ce genre : Cargo et Anon. Voici les nouveautés attendues pour le mois de mai 2018.

Les séries

Dear White People (Vol. 2) : la série satirique qui aborde toutes les questions possibles et imaginables sur le racisme et le sexisme dans une université américaine est de retour pour une nouvelle saison. La première a été un immense succès critique et la deuxième aura sans doute à cœur de jouer sur les mêmes questions de société avec le mordant et l'ironie brutale que l'on connaît.



The Rain (saison 1) : voici une nouvelle série de science-fiction pour Netflix, première production originale du distributeur au Danemark. The Rain raconte les aventures post-apocalyptiques d'un frère et d'une sœur dans un monde ravagé par un mystérieux virus qui a décimé la population et se transmet par la pluie.



DC's Legends of Tomorrow (saison 2) : si vous ne faites toujours pas d'overdose de super-héros avec la sortie récente d'Avengers: Infinity War vous pouvez vous plonger dans la saison 2 de Legends of Tomorrow, une collection de héros qui existe en parallèle d'autres personnages du concurrent de Marvel : DC. Vous retrouverez Archer, Supergirl ou encore Flash, qui disposent de leurs propres séries, comme guests. Zombies, ninjas, nazis et voyages dans le temps à la pelle vous attendent.



Unbreakable Kimmy Schmidt (saison 4) : amoureux de l'humour absurde (et du pinot noir), soyez ravis ! Kimmy Schmidt, Titus Andromeda, Jacqueline White et les autres personnages barrés de la série de Tina Fey sont de retour. Une saison qui arrivera en deux parties.



Terrace House : Opening New Doors (partie 2) : la télé-réalité japonaise, qui fait un tabac sur Netflix dans le monde entier depuis plusieurs saisons, nous offre la suite des aventures de ses nouveaux personnages. Ami, Yuudai, Taka et les autres continuent de faire connaissances, de multiplier les rendez-vous amoureux ou développer leurs carrières devant les caméras. Une émission très différentes des modèles du genre qui séduira les amoureux des relations humaines et du Japon.



En avril vous pourrez aussi découvrir : les dessins animés Chasseurs de Trolls (partie 3), Titeuf (saison1)...

Les films

The Imitation Game : sorti en 2014, The Imitation Game est un film biographique qui retrace les découvertes d'Alan Turing, brillant cryptanalyste britannique, qui a su brisé le code de la machine nazie Enigma. Benedict Cumberbatch joue le rôle du jeune mathématicien taciturne aidé dans son entreprise par la cryptologue Joan Clarke incarnée par Keira Knightley.



Anon : science-fiction encore avec un film d'anticipation qui n'aurait rien à envier aux épisodes sombres de la série Black Mirror. Dans une société où tous les secrets sont révélés et où la vie de chacun est transparente, une femme se distingue par sa capacité à masquer son identité de tous et couvrir ses traces. Espionnage, hacking et meurtres en série...



Cargo : Cargo est adapté d'un court-métrage de 6 minutes qui raconte l'histoire d'un père et de son bébé dans un monde post-apocalyptique peuplé de zombies. Martin Freeman (Le Hobbit, Black Panther) reprend le rôle du père contaminé qui fait tout pour sauver sa fille.



Vous pourrez aussi découvrir : la comédie avec Éric Judor Mohamed Dubois (1er mai), un thriller médical autour de la question de la séropositivité Sometimes, End Game (4 mai), Evil Genius (11 mai), Catching Feelings (18 mai), Ibiza (25 mai) et Sara's Notebook (26 mai).

Les documentaires

Le K Benzema : le documentaire s'attarde sur Karim Benzema et ses liens parfois difficiles avec l'équipe de France. Un joueur qualifié de génial par ses pairs ou d'atout considérable pour l'Équipe de France mais dont la personnalité s'est révélée bloquante pour sa carrière au sein de la sélection nationale. Les journalistes ont collecté les propos de grands du football pour parler du "cas Benzema" : Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Thierry Henry...



The Toys That Made Us (saison 2) : la série documentaire s'attarde cette fois sur 4 nouveaux jouets cultes : les briques Lego, les robots Transformers, Hello Kitty et les jouets star Trek. Dans la première saison, les documentaristes se sont intéressés aux licences Star Wars, Barbie ou encore G.I. Joe.

Humour

Dany Boon des Hauts de France : le spectacle de l'humoriste (acteur et réalisateur) le plus bankable de France est sur Netflix. Un one-man show conçu pour la plateforme de VoD.