publié le 30/06/2017 à 19:03

Le Wolfgang est de retour. Alors que Netflix avait annoncé l'annulation de la série Sense8, la fureur des fans et leur mobilisation hargneuse ont permis d'obtenir gain de cause. Le géant américain a décidé de leur offrir un épisode spécial de deux heures, qui devrait sortir en 2018.



Lana Wachowski, coréalisatrice de la série avec sa sœur Lilly, a elle-même annoncé la bonne nouvelle dans une longue lettre émouvante à l'intention de son public fidèle et très actif : "Je n'ai jamais donné autant de moi-même dans un projet avant Sense8 et son annulation m'a vidée" a-t-elle avoué, remerciant les fans pour leur amour de la série et leur soutien sans relâche.

Les amateurs du show de science-fiction s'étaient en effet mobilisés sur les réseaux sociaux, interpellant la plateforme de streaming pour qu'elle donne une dernière chance à la série, menaçant de se désabonner. "De manière improbable, imprévue, votre passion a ressuscité Sense8. Si cette expérience m'a appris une chose, c'est qu'on ne peut jamais être sûr de rien", s'est enthousiasmé la réalisatrice.



Une chute qui soulevait de nombreuses questions

On pourra donc retrouver Sun, Lito, Will, Riley et les autres sur Netflix, réunissant à nouveau le Wolfgang en 2018. Le dernier épisode de la série avait été très frustrant pour les fans, s'arrêtant sur une chute pleine de suspens et d'incertitudes. Avec cette ultime histoire de deux heures, ils auront certainement les réponses à leurs questions.

Death doesn't let you say goodbye. 2 hour finale episode in the works. Tell your cluster. pic.twitter.com/GHZgGuHwS0 — Sense8 (@sense8) 29 juin 2017