publié le 08/02/2018 à 16:38

Il est un des plus grands ennemis de Spider-Man : Venom a enfin droit à son propre film. Après avoir diffusé une première affiche mercredi 7 février, le studio Sony lance ce jeudi la première bande-annonce du long-métrage prévu pour octobre prochain. Réalisé par Ruben Fleisher, avec Tom Hardy dans le rôle principal, le film se centre sur les origines de Venom, l'alter-ego maléfique de Spider-Man.



Ce premier trailer donne donc un premier aperçu sur ses origines, tout en préservant bien l'intrigue du film, maintenue secrète par les producteurs. On y voit Eddie Brocks, avant qu'il ne devienne Venom, se réveiller dans une machine IRM. "On a tous vécu des drames. Une séparation, un décès, ou un accident. Quelque soit l'événement, ce que nous étions n'est plus ce que nous sommes", explique une voix off, sans doute celle de Tom Hardy.

Ce "teaser trailer" donne également un premier aperçu de Michelle Williams dans le rôle de l'ex-femme de Venom, comme l'avait révélé Screen Rant fin janvier, mais aucun aperçu d'Eddie Brocks devenu Venom. On aperçoit le symbiote, mais très furtivement. Une prochaine bande-annonce devrait lever le voile sur l'apparence de ce vilain emblématique du Spider-verse, l'univers de Spider-Man.