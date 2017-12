publié le 03/12/2017 à 10:05

Fans de The Walking Dead, si vous n'avez pas encore regardé la saison 8 ou que vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur Eugene dans la suite des épisodes, passez votre chemin, car la suite du texte contient des spoilers.



Eugene va t-il de nouveau changer de camp ? L'ancien membre d'Alexandria, capturé par les Sauveurs dans la saison 7 et loyal depuis à Negan, pourrait changer son destin. Depuis l'épisode 5 de la saison 8, Eugene va devoir choisir : rester un Sauveur et révéler à Negan que Dwight est un traître, ou retourner auprès de Rick en aidant Dwight et le père Gabriel qui veut libérer Harlan Carson, le médecin de Maggie (enceinte de Glenn).



La tension est palpable et il est encore difficile de deviner ce que compte faire Eugene. Après tout, il est pour de nombreux fans, un couard qui préfère sauver sa peau que celle des autres. Mais, il peut sûrement encore se rattraper, sûrement sous la menace de Dwight ou de Negan comme on le voit dans le teaser de l'épisode 7.

> 'Time for After' Next on Ep. 807 - The Walking Dead

Il pourrait retourner dans le camp de Rick

Dwight, qui est devenu un agent double pour Rick à la fin de la saison 7, a bien compris qu'Eugene l'a démasqué dans l'épisode 5 de la saison 8. Il va donc devoir user de menaces pour éviter qu'Eugene ne le dénonce à Negan. Dwight pourrait aussi convaincre Eugene de redevenir loyal à Rick, pour avoir un autre allié dans le Sanctuaire.



Mais, Eugene risque de ne pas se laisser convaincre si facilement. Et Dwight pourrait donc le menacer avec son arme pour le forcer à l'aider, probablement pour prévenir Rick que les Sauveurs préparent une contre-attaque.





Ou devenir un Sauveur définitivement par crainte de Negan

Eugene peut aussi choisir de rester auprès de Negan et de lui prouver qu'il peut lui faire entièrement confiance. Mais, notre traître devra faire attention de ne pas se faire tuer par Dwight pendant sa stratégie. À moins que ce dernier s'en rende compte.



C'est pour cela qu'il se retrouve à menacer Eugene, qui a déjà été inquiété par Negan comme on le voit dans le teaser. La tension est palpable et la victoire ou la défaite du groupe de Rick repose en partie entre les mains d'Eugene qui est l'un des personnages les moins courageux de la série.