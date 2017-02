J.K Rowling salue l'initiative de musulmans pour aider un cimetière juif profané

publié le 23/02/2017 à 11:18

Ils veulent tordre le cou au communautarisme. Deux jeunes musulmans sont à l'origine d'une levée de fonds afin de venir en aide à un cimetière juif profané. Une initiative louable qui est rapidement devenue virale grâce au soutien de la célèbre auteure britannique J.K. Rowling. Au départ, les deux Américains, Linda Sarsour et Tarek El-Messidi, ont lancé cette campagne pour "envoyer un message d'unité des communautés juives et musulmanes".



Tout est parti d'un sordide fait divers. Près de 180 tombes du cimetière juif de Saint Louis avaient été vandalisées le week-end dernier. Jeudi 23 février, les enquêteurs poursuivent leur enquête pour tenter d'identifier les auteurs des faits. Si les autorités ont souligné n'avoir aucune indication sur un éventuel acte antisémite, cette profanation est intervenue alors que plusieurs centres juifs à travers le pays ont été la cible de fausses alertes à la bombe récemment.

This is such a beautiful thing.https://t.co/grBbo1hetz — J.K. Rowling (@jk_rowling) 21 février 2017

L'auteure à succès de la saga Harry Potter a tweeté à ses 10 millions d'abonnés un lien vers un article de presse relayant cette initiative, mardi 21 février. "c'est une si belle chose", s'est-elle émue auprès de ses fans. En quelques heures la campagne a décollé et récolté 70.000 dollars, soit plus de trois fois l'objectif initial qui était de 20.000 dollars.

Linda Sarsour et Tarek El-Messidi prévoient de poursuivre leur campagne jusqu'au 20 mars. Ils enverront cette cagnotte inespérée au cimetière vandalisé et les fonds supplémentaires iront à d'autres associations juives. "Il n'y a pas de place pour ce type de haine, de profanation et de violence en Amérique", ont-ils écrit sur la page internet de leur campagne de levée de fonds. Les deux jeunes prient pour "que cette initiative ramène un sens de sécurité et de paix à la communauté juive américaine qui a sans doute été secouée par cet événement".



Le cimetière a déjà reçu de nombreuses marques de soutien, le gouverneur du Missouri Eric Greitens annonçant par exemple qu'il allait mener un groupe de volontaires pour nettoyer les lieux mercredi. Une initiative qui intervient alors qu'une douzaine de centres juifs à travers les États-Unis ont reçu des alertes à la bombe nécessitant leur évacuation lundi 20 février. Ces menaces téléphoniques proférées à l'encontre de onze sites différents portent à 69 le nombre total des incidents de ce genre survenus depuis le début de l'année dans 27 États américains et une province canadienne, selon le Jewish Community Center Association of North America.