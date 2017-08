publié le 23/08/2017 à 02:29

Que les fans se préparent à en prendre plein les yeux. Dans une nouvelle bande-annonce, dévoilée à l'occasion de la convention Gamescom qui se déroule du 22 au 26 août à Cologne, en Allemagne, Star Wars : BattleFront II se dévoile un peu plus. Un second volet du jeu vidéo qui n'a visiblement rien à envier aux films de la saga, tant cette nouvelle bande-annonce est exaltante.



Attendu sur les écrans le 17 novembre prochain, le jeu tiré de l'univers de la galaxie très très lointaine à tout à prouver. La version 2015 de Battlefront avait en effet peiné à trouver son public. Pour son quatrième volet, le jeu vidéo promet des batailles ultra-fidèles aux films. Ces nouvelles images présentent en effet les nouveaux terrains de jeu où pourront s'affronter les gamers, tout droit sortis de l'univers de la prélogie (épisodes 1,2 et 3) et de la postlogie (épisode 7).

Des batailles qui s'annoncent épiques

À l'affiche de cette nouvelle bande-annonce, l'Assaut des chasseurs, un mode multijoueur du jeu. On découvre dans ces images inédites nombre de vaisseaux mythiques, comme le Tie Fighter ou le X-Wing, mais aussi quelques personnages incontournables, notamment Darth Maul aux commandes de son propre vaisseau ou l'inimitable Yoda.

Après deux bandes-annonces sorties en juin, l'une ayant fuité sur Internet, l'autre ayant largement attisé la curiosité des fans, Star Wars : BattleFront II sort l'artillerie lourde. Reste aux gamers d'attendre jusqu'au 17 novembre prochain, avant de pouvoir s'essayer au jeu sur Xbox One, PC et PS4.