publié le 20/11/2017 à 18:00

Les langues continuent de se délier à l'approche de la sortie de Star Wars 8. Dans un entretien à SciFiNow Magazine, Benicio del Toro a donné de nouveaux détails sur son personnage. Pour le moment encore mystérieux, on sait simplement qu'il se prénomme "DJ", porte une tenue qui rappelle celle de Han Solo. Attention, la suite du texte contient des spoilers.



Qui est vraiment DJ, l'un des nouveaux personnages de Star Wars 8 ? Benicio del Toro a levé une partie du mystère qui entoure cet homme, à la frontière du bien et du mal. "Peut-être que vous le trouverez dans une chanson de Bob Dylan, ou une chanson de Tom Waits. Ou dans une nouvelle de Dostoïevski (...) On ne sait pas ce qu'il est. Mais, c'est toute l'idée... On ne sait pas s'il est gentil ou s'il est méchant", confie l'acteur.

Des propos qui font écho à ceux de John Boyega, l'interprète de Finn, dans EW. "Il [DJ] considère que la guerre entre le Premier Ordre et l'Alliance Rebelle ne prendra jamais fin. Il essaie donc d'en tirer des bénéfices, ce qui n'en fait pas une personne de confiance".

Rian Johnson a changé le personnage sur une idée de Benicio del Toro

Plus encore, Benicio del Toro révèle qu'il a beaucoup participé à la naissance de son personnage dans l'intrigue. "Quand je me suis assis pour en discuter [de DJ] avec Rian Johnson, j'ai été ravi qu'il n'hésite pas à explorer de nouvelles facettes de mon personnage. D'habitude et selon mes expériences, les réalisateurs-scénaristes sont très attachés à leur script (...) mais, il a soutenu mon idée tout le long du tournage", poursuit l'acteur. Bien évidemment, il n'explique pas quelle était la version originale de DJ dans l'intrigue.