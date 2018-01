publié le 24/01/2018 à 16:38

En 2019, Spider-Man fera son retour solo au cinéma dans Spider-Man : Homecoming 2. S'il n'y a encore aucune information officielle sur le film prévu pour 2019, le média américain Screen Rant avance que la mutante Firestar partagera l'affiche avec le super-héros. Une idée qui n'est pas si folle, puisqu'un casting pour recruter une "femme fatale" fait spéculer les fans depuis le début de la semaine. Mais qui est donc cette mutante encore jamais vue au cinéma ?



Firestar/Angelica Jones pourrait partager l'affiche avec l'Homme araignée grâce au rachat de la Fox par Disney. La Fox détenait les droits d'exploitation des célèbres mutants au cinéma, mais avec le rachat, des crossovers avec l'univers Marvel (propriété de Disney) seront possibles.



Avant d'avoir des informations sur Spider-Man : Homecoming 2, l'équipe de RTL Super vous en dit plus sur Firestar, apparue pour la première fois en 1980 dans le dessin animé Spider Man and his Amazing Friends.

Firestar peut former des micro-ondes

Les pouvoirs de Firestar se dévoilent à ses 13 ans. Elle peut générer et maîtriser des micro-ondes (des ondes de faibles fréquences) grâce à sa seule concentration. Grâce à cette mutation, Firestar est une redoutable adversaire dans les combats : elle arrive à créer des ondes de chaleur intenses et peut faire fondre n'importe quel métal.

Sans oublier qu'elle peut voler en transformant les ondes en moyen de propulsion. Dans les comics, elle demande plus tard à Hank Pym (le père de Hope van Dyne/la Guêpe, premier Ant-Man) de lui fabriquer une combinaison pour protéger son corps des ondes, qui sont mortelles pour le reste des hommes et des femmes.

Créée pour rejoindre les aventures de Spider-Man

> Spider-Man and His Amazing Friends intro *Best Quality*

Firestar a été créée pour rejoindre l'univers de Spider-Man à la télévision, c'est pour cela qu'elle pourrait être l'une des héroïnes de Homecoming 2. Selon Screen Rant, la société de production du show NCB voulait au départ que la Torche Humaine (membre des Quatre Fantastiques) rejoigne l'Homme araignée.



Mais pour une question de droits, ils ont dû abandonner le projet et créer Firestar. La jeune femme partage alors de nombreuses aventures avec le jeune Peter Parker et le mutant Iceberg (incarné par

Shawn Ashmore au cinéma). Un triangle amoureux naît d'ailleurs entre les trois protagonistes.

Firestar a fondé les New Warriors et rejoint les Avengers

En plus d'avoir été membre des X-Men avec le Professeur Xavier, des Héllions (équipe de super-vilains) d'Emma Frost, l'une des ennemies des X-Men, Firestar a fondé sa propre équipe.



Il s'agit des New Warriors, avec Night Trasher qui souhaite avoir une équipe de super-héros et héroïnes comme les Quatre Fantastiques. Pendant ses aventures avec les New Warriors, Firestar tombe amoureuse de Marvel Boy. Ensemble, ils rejoignent un temps les Avengers.

Firestar a aussi fait partie des Avengers Crédit : Marvel Comics

L'héroïne pourrait donc être facilement introduite dans l'Univers Cinématographique Marvel (MCU) grâce à ses liens avec Spider-Man et les Avengers. Mais il va falloir s'armer de patience et attendre de découvrir les conséquences d'Avengers : Infinity War (25 avril 2018) et Avengers 4 (2019), où nos héros et héroïnes Marvel devront se confronter au titan Thanos, pour en savoir plus sur Spider-Man : Homecoming 2.