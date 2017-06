publié le 02/06/2017 à 11:48

Clap de fin pour Sense 8, la série phénomène des sœurs Wachowski (Matrix, Cloud Atlas) diffusée sur Netflix. Le géant du streaming américain a annoncé le 1er juin, sans donner d'explications concrètes l'arrêt définitif du show, après deux excellentes saisons en 2015 et 2017.



Sense 8 raconte l'histoire de huit personnes dans le monde, connectées en permanence grâce à leurs capacités de perception surnaturelles. La saison 2 est d'ailleurs toujours disponible sur Netflix. Avant cette triste officialisation, les fans du monde entier ont lancé dès le 30 mai une pétition pour demander une saison 3.



"Merci d'avoir pris part à notre voyage. Sensates pour toujours", a commenté le compte Twitter de Sense 8 dans une vidéo extraite de la saison 2 montrant tous les héros réunis à Amsterdam. Selon le site américain The Verge, Netflix a annulé la série à cause de son coût élevé (chaque épisode de la saison 2 aurait coûté 9 millions de dollars), mais aussi en raison des conditions de tournage, l'intrigue se déroulant dans pas moins de 16 pays en 23 épisodes.

Thank you for being a part of our journey. Sensates forever. pic.twitter.com/SClwiY3rwy — Sense8 (@sense8) 1 juin 2017

Les fans de la série entre tristesse et colère

Les téléspectateurs ne seront donc jamais si Will, Lito, Riley, Wolfang, Capheus, Sun, Nomi, Kala arriveront à semer le terrible Whispers qui les traque au nom de la mystérieuse société Biologic Preservation Organization (BPO). L'annonce de Netflix est très mal passée auprès des fans qui n'ont pas manqué de partagé leur colère et leur tristesse sur les réseaux sociaux.

J'y crois pas qu'on ne verra plus ce genre de scène... ils vont me manquer. #bringbacksense8 pic.twitter.com/brYbaBCD57 — ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ (@undoppedd) 1 juin 2017

Certains internautes n'ont d'ailleurs pas hésité à se désabonner de Netflix, qui avait aussi annoncé la semaine dernière, l'annulation de The Get Down, la série de Baz Luhrmann (Moulin Rouge,Roméo + Juliette) sur l'histoire du hip-hop, après une première saison.