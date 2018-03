publié le 21/03/2018 à 21:00

À quelques mois de sa sortie, Les Animaux Fantastiques 2 agitent déjà les fans. Second volet d'une saga qui se déroule avant les aventures d'Harry Potter, il se déroulera principalement dans la ville de Paris. Et quelques jours après la diffusion d'une première bande-annonce aussi sombre que magique, les cerveaux des Potterheads (fans d'Harry Potter) bouillonnent. En effet, un des nouveaux personnages de cette aventure portée par Eddie Redmayne confirmerait une théorie sur Nagini, le serpent de Voldemort, qui date d'un an. Attention, spoilers !



Pour de nombreux et nombreuses fans, Nagini est plus qu'un serpent. Certain(e)s pensent en effet que le reptile serait en réalité une Maledictus, c'est-à-dire une personne porteuse d'une malédiction du sang qui la condamne à se transformer en bête. Elle serait incarnée par l'actrice Claudia Kim (Avengers 2 : L'Ère d'Ultron, Marco Polo), qu'on a découverte dans les premières photos officielles du film au côté de Croyance (Ezra Miller), vu dans Les Animaux Fantastiques.

Mais comment cette folle théorie a-t-elle pu germer dans l'esprit des Potterheads ? Brandissez vos baguettes magiques et préparez-vous à peut-être découvrir le secret de Nagini.

Une Maledictus, star d'un cirque itinérant

Sur l'affiche de gauche, on distingue une femme avec un immense serpent et le terme "Maledictus" Crédit : capture d'écran YouTube

Comme on a pu le voir dans le trailer, une partie du film se déroulera à Paris et dans un cirque tenu par Ólafur Darri Ólafsson qui jouera le personnage de Skender. Sur l'affiche de gauche, vous pouvez d'ailleurs voir une femme entourée d'un serpent gigantesque avec le terme Maledictus inscrit en géant. Pour de nombreux et nombreuses fans, c'est bien la preuve que Nagini était au départ une femme, qui s'est ensuite transformée en reptile.



Si vous voulez en voir plus, un internaute a partagé une photo de tournage des Animaux Fantastiques 2, où on aperçoit une autre affiche d'une femme et d'un serpent géant. On peut y lire que la jeune femme est originaire de la jungle indonésienne, mais il pourrait s'agir d'une grosse publicité pour attirer le public dans le cirque.

Une alliée de Croyance ?

Credence et la Maledictus Crédit : WB/Pottermore

Croyance (Ezra Miller) est bel et bien vivant. Il termine abattu par une salve de sortilèges qui le font exploser à la fin du premier film. Mais une de ces particules est montrée en train de flotter vers l'extérieur quand tous les personnages pleurent sa mort. Reste à savoir comment et pourquoi il décide de se rendre à Paris. Dans la bande-annonce, on le voit sur un toit parisien en compagnie de la Maledictus (dont le nom n'a pas encore été dévoilé). Une fumée noire s'échappe de ses mains, comme on a pu le voir dans Les Animaux Fantastiques. Souvenez-vous, Croyance crée des Obscurus, une entité magique parasite qui se développe lorsque le sorcier refoule ses pouvoirs. Maltraité pendant toute son enfance et forcé de cacher ses pouvoirs, on se doute qu'il ne supportera pas de voir ses semblables, comme la Maledictus, enfermés et exploités dans un cirque.