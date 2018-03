Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald - Official Teaser Trailer

Le monde des Animaux Fantastiques s'apprête à prendre un tour plus sombre. À l'instar de la saga Harry Potter qui a pris un virage de plus en plus dramatique au fil des livres et des films, la saga développée et écrite par J.K. Rowling autour de son nouveau sorcier préféré, Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne) s'obscurcit.



Les cinq films qui feront le cycle des Animaux fantastiques promettent une plongée dans la terreur du milieu du XXème siècle. Lorsque les Moldus vivaient la Seconde Guerre mondiale les sorciers eux aussi affrontaient un mal bien à eux personnifié par l'inquiétant Gellert Grindelwald (Johnny Depp). C'est ce parallèle, ébauché dans ses livres par quelques souvenirs, que J.K. Rowling veut exploiter au cinéma.

Un monde des sorciers plus adulte, plus dramatique et aussi plus global puisque les films quittent la Grande-Bretagne pour visiter le monde : les États-Unis et, désormais, la France.

Le trailer s'ouvre sur un retour à l'école de sorcellerie Poudlard où le jeune Albus Dumbledore occupe le poste de professeur de métamorphose. L'aventure nous mène ensuite à Paris à grand renfort de Tour Eiffel et d'un bâtiment directement inspiré par la verrière du Grand Palais (peut-être le Ministère de la Magie français ?).

L'hypothétique ministère de la magie en France ? Crédit : WB

Des créatures inconnues, un cirque magique et quelques nouveaux personnages finissent le tableau de cette première bande-annonce. Les Crimes de Grindelwald promet aussi une bonne dose d'action avec quelques sortilèges spectaculaires composés par les frères Dragonneau en conclusion. Il faudra attendre le 16 novembre 2018 pour en savoir plus.

