publié le 21/11/2017 à 13:56

À quoi peut bien ressembler le film Justice League de Zack Snyder ? La question perturbe ceux qui ne sont pas au fait de la tragédie familiale qui se trame derrière le blockbuster. Pour dire les choses simplement, Zack Snyder, le réalisateur crédité, a dû se retirer du projet suite au décès brutal de sa fille.



Le cinéaste a passé le relais à Joss Whedon, crédité au scénario et taulier du genre super-héroïque puisque il a signé les deux premiers Avengers. Son rôle ? Apporter des scènes plus légères (on parle de 30% du montage final), pour surfer sur la tendance humoristique qui a fait le succès de l’écurie Marvel, concurrente historique de DC Comics.

Seulement voilà : la transition n’est pas du goût de tous les aficionados, qui déplorent le mélange des styles (le ton solennel de Snyder avec le second degré omniprésent de Whedon), le jugeant quelque peu…loupé.

preuve en quatre images que Snyder a du style et que Joss Whedon est un marchand de yaourts pic.twitter.com/Z4PwIz5ev0 — Camille Brunel (@CamilleBrunel) 18 novembre 2017

C’est pourquoi les fans les plus désabusés ont lancé une pétition sur Change.org pour que Warner sorte le "Snyder Cut", soit la version dépourvue de la patte de Whedon. Au moment de l’écriture de ces lignes, ladite pétition a déjà récolté plus de 68.000 signatures. Assez pour faire la différence auprès de la major ? Encore faudrait-t-il que cette version existe, car rien n’indique que Znyder ait finalisé chaque scène sous sa houlette.