publié le 30/08/2016 à 18:17

La communauté DC Comics bouillonne. 27 secondes d'un teaser montrant Deathstroke a réveillé la flamme des fans, plutôt déçus par Suicide Squad. C'est Ben Affleck qui a posté la vidéo sans légende sur ses réseaux sociaux, le 29 août. Après des spéculations, le site The Wrap a confirmé que ce personnage, jamais vu au cinéma, serait bien le méchant du prochain épisode de Batman. Bien évidemment, l'acteur n'a pas encore répondu aux commentaires frénétiques des fans, sur l'arrivée prochaine du super-assassin au cinéma.



DC Entertainment et Warner Bros continuent de s'intéresser aux antihéros. Après Suicide Squad, on pourra découvrir Dark Universe (sur la Justice League Dark) et Deathstroke, à des dates inconnues. Pour le moment, il est difficile de savoir comment. Selon les rumeurs : dans le prochain Batman de Ben Affleck, ou Justice League en tant que super-vilain. Ou comme le héros de son propre film qui pourrait le relier à Suicide Squad 2 (dont il a fait partie). Les possibilités sont donc multiples... En attendant d'en savoir plus, c'est l'occasion de (re)découvrir ce mercenaire apparu pour la première fois en 1980 dans le comics The New Teens Titans.

1. Il se nomme en réalité Slade Wilson

Comme les super-héros, les super-vilains ont une identité secrète. Slade Wilson a opté pour celle de Deathstroke, littéralement "coup mortel". Charmant, non ? En plus de son pseudonyme mortel, Slade Wilson est un colosse. 102 kilos pour 1m93, ce n'est pas rien. Selon sa biographie fictive, Slade Wilson est un marine australien, qui excelle dans tous les domaines. Il a même une histoire d'amour avec l'une de ses instructrices Adeline Kane avec qui il a deux enfants Grant et Joe Wilson.

Pendant sa carrière à l'armée, il participe à une série de tests d'un sérum censé contrer les sérums de vérité. En réalité, l'armée avait repéré en Slade Wilson un cobaye parfait pour un sérum de surhomme. Au fur et à mesure des injections, il obtient des réflexes impressionnants, mais il n'en parle à personne.

2. Renvoyé de l'armée, il devient Deathstroke

Contre l'avis de ses supérieurs, Slade Wilson sauve son ami Wintergreen et se fait ensuite renvoyer de l'armée. À partir de ce moment, c'est la descente aux Enfers. Il prend le nom de Deathstroke le Terminator et devient un mercenaire, en le cachant à sa famille. Ses pouvoirs ? Il peut utiliser son cerveau à 90%, possède une force et endurance surhumaine et manie le sabre à perfection.



Il en profite d'ailleurs pour se venger de l'armée en éliminant un célèbre colonel. Sauf que l'armée lui envoie un terroriste pour lui régler son compte : Jackal. Ce dernier kidnappe son fils Joe . Notre mercenaire décide de sauver de son fils,seul, mais il échoue. Joe sort de l'aventure muet. L'épouse de Slade en apprenant la vérité le rend borgne, d'où son masque. Bonne ambiance.



3. L'ennemi des Teens Titans, Batman et de la Justice League

Deathstroke en veut aux Teens Titans (ligue de super-héros adolescents menée par Robin) d'avoir assassiné son fils aîné. Grant avait effectivement décidé de suivre les pas de son père et de s'appeler Ravager. Deathstroke se frotte ensuite une première fois à Batman en 1991 (City Of Assassins). Le combat se termine dans un bain de sang. Il le retrouve dans Infinite Crisis (2005), pour une bataille épique où il est vaincu. Avant cela, il met KO une partie de la Justice League dans Identity Crisis (2004). Seul Arrow parvient à l'arrêter. Autant vous dire que si Deathstroke apparaît dans Batman ou Justice League, cela va saigner !



4. Mentor puis ennemi d'Oliver Queen dans la série "Arrow"

Sur le petit écran, on découvre Slade Wilson dans la série Arrow. Dans la saison 1, il est un agent australien qui aide et entraîne Oliver Queen, lors de son séjour sur l'île déserte. Slade est alors accompagné de son fidèle compagnon Wintergreen. Dans la saison 2, il est toujours bloqué sur l'île. Grièvement blessé, il est sauvé par Oliver grâce à l'injection du sérum Mirakuru. Slade devient alors très puissant, mais aussi paranoïaque. Il est persuadé qu'OIiver a tué Shado, sa bien-aimée.



Les deux hommes se battent et Slade finit avec un œil percé par une flèche d'Oliver, qui finit par quitter l'île en laissant Slade pour mort. 5 ans plus tard, il est devenu Deathstroke et il est prêt à se venger. Mais, il est vaincu et finit dans une prison de l'A.R.G.U.S, où il retourne dans la saison 3.