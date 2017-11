publié le 23/11/2017 à 12:30

Ce sera sans doute l'un des plus gros cartons de l’été 2018. Jurassic World : Le Royaume Déchu, prévu dans nos salles le 6 juin prochain, s’annonce particulièrement attendu après le succès du premier volet.



D’autant plus que son réalisateur, l’Espagnol Juan Antonio Bayona, entretient un savant mystère autour de son œuvre. À part quelques petits clichés du tournage, ne dévoilant que peu du scénario, les fans n’avaient jusqu’ici rien à se mettre sous la dent…

C’était sans compter sur le producteur du long-métrage, Colin Trevorrow, qui a publié sur les réseaux sociaux une très courte vidéo. On y aperçoit le chercheur et employé du Jurassic World, Owen Grady (toujours campé par Chris Pratt), visiblement toujours aussi proche des dinosaures. On le voit notamment chatouiller un croquignolet petit vélociraptor.



Six petites secondes qui suffisent à nous attendrir et nous faire languir. Vivement la première bande-annonce.