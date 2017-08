publié le 14/08/2017 à 09:54

Les adolescents ont parlé. La 19ème cérémonie des Teen Choice Awards, la grande soirée qui récompense chaque année les vedettes les plus populaires auprès des jeunes de 13 à 19 ans, s'est tenue le 13 août en Californie.



Le show a remis près de 96 prix, récompensant le meilleur du cinéma, de la télévision, de la musique, mais aussi du web, de la mode ou du sport. La cérémonie a notamment été rythmée par la prestation de Louis Tomlinson, ex-membre des One Direction, qui a fait vibrer le public en interprétant en live son dernier single solo Back To You.



Emma Watson et Chris Pratt ont chacun été récompensés pour leurs rôles dans The Circle et Les Gardiens de la Galaxie. Tom Holland est également reparti avec sa planche de surf (le trophée de cette cérémonie) pour son rôle dans Spider-Man : Homecoming, alors que les adolescents ont salué la performance de Kat Graham dans la série The Vampire Diaries.



En musique, Ariana Grande, Harry Styles, et Calvin Harris ont également remporté de nombreux prix, dont ceux des meilleurs artistes féminins et masculins de l'année. Le groupe Marron 5 a également été salué par un prix spécial récompensant l'évolution du groupe depuis dix ans.





Découvrez le palmarès :



Cinéma

Prix du meilleur film d'action : Wonder Woman

Prix du meilleur film de science-fiction : Les Gardiens de la Galaxy Vol.2

Prix du meilleur film dramatique : Everything, Everything

Prix de la meilleure comédie : Le Monde de Dory

Prix de la révélation : Auli'i Cravalho pour son rôle dans Vaiana, la Légende du bout du monde



Télévision

Prix de la meilleure série d'action : Flash

Prix de la meilleure série de science-fiction : Vampire Diaries

Prix de la meilleure série dramatique : Riverdale

Prix de la meilleure série-comédie : La Fête à la maison: 20 ans après



Musique

Prix de l'artiste féminine : Ariana Grande

Prix de l'artiste masculin : Harry Styles

Prix du meilleur groupe : Fifth Harmony