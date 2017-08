Les acteurs Chris Pratt et Anna Faris se séparent

publié le 07/08/2017 à 16:55

La nouvelle a attristé de nombreux fans. Chris Pratt, connu pour le rôle de Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie et son épouse et actrice de comédie Anna Faris ont annoncé dimanche 6 août leur séparation, huit ans après leur mariage, dans un communiqué commun.



"Nous avons essayé, pendant longtemps, mais ça ne fonctionne pas et nous en sommes vraiment déçus", ont-ils écrit sur les réseaux sociaux pour annoncer leur divorce. Les deux acteurs ont demandé que leur intimité soit préservée, notamment pour leur fils de cinq ans : "Notre fils a deux parents qui l'aiment beaucoup et nous voulons pour son bien garder cette affaire aussi privée que possible pour aller de l'avant". "Nous avons toujours de l'amour l'un pour l'autre", ont-ils ajouté, avant de conclure : "et nous chérirons les souvenirs de notre vie ensemble."

Le couple, connu à Hollywood et outre-Atlantique, s'était rencontré sur le plateau de la comédie Take Me Home Tonight en 2007, alors qu'Anna Faris était en instance de divorce. Elle épouse Chris Pratt deux ans plus tard. Les deux comédiens affichaient depuis leur amour sur Instagram et Twitter.