"Harry Potter" : testez vos connaissances sur l'univers étendu de J.K. Rowling

publié le 01/02/2018 à 18:18

Vous connaissez les couleurs des maisons Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. Vous savez aussi ce que signifie "B.U.S.E." et ce que l'on peut acheter chez "Barjow & Beurk". Clairement, les romans Harry Potter de J.K. Rowling n'ont plus de secrets pour vous.



Mais vous n'êtes pas sans savoir que l'auteure écossaise a considérablement étendu son univers magique. Avec des annexes comme Les Animaux fantastiques et où les trouver, Le Quidditch à travers les âges, le site officiel Pottermore, ses interviews, la nouvelle saga de films et ses tweets, il y aurait de quoi écrire quelques tomes supplémentaires.

À l'occasion des 20 ans de la publication du premier tome des aventures du jeune Harry Potter et pour accompagner la Nuit des livres Harry Potter, du 1er au 4 février 2018, voici de quoi vous donner envie de vous plonger plus encore dans la magie de la saga.

Épatez vos amis... si vous le pouvez. Et sans utiliser Google, on vous surveille !