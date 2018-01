Voldemort: Origins of the Heir - An unofficial fanfilm (HD + Subtitles)

publié le 15/01/2018 à 19:59

Sept ans après Harry Potter et les reliques de la mort, Voldemort fait son grand retour. Le grand méchant de la saga littéraire déclinée au cinéma est en effet au cœur d'un fan-film visible sur YouTube. D'une durée de 25 minutes, il a été financé par une campagne de

crowdfunding (financement participatif sur Internet) lancée il y a deux ans. Intitulé Voldemort : Origins of the Heir (Voldemort : les origines de l'Héritier), il va répondre à l'une des questions les plus populaires sur ce personnage : comment Tom Jedusor est-il devenu le Mage noir le plus puissant du monde ?



"Il y a quelques indices dans les livres qui n'ont pas été transposés à l'écran, mais beaucoup de choses restent inconnues. C'est ce que notre histoire veut raconter : l'avènement du Seigneur des Ténèbres avant Harry Potter et sa première défaite", explique le réalisateur du fan-film Gianmaria Pezzato au média Polygon. L'histoire démarre par une enquête de Grisha Mac Laggen, héritière de Godric Gryffondor, un des quatre fondateurs de l'école Poudlard, où a étudié Harry Potter. La jeune femme essaye de découvrir qui a pu tuer Hepzibah Smith, descendante de la famille Poufsouffle. Au fil de ses découvertes elle va découvrir Tom Jedusor et ses redoutables pouvoirs.

Et 48 heures après sa diffusion sur la plateforme de vidéos YouTube, on peut dire que Voldemort : Origins of the Heir crée un véritable phénomène : il a été regardé plus de 4 millions de fois par des fans du monde entier. La preuve que la "Potter mania" n'est pas prête de s'arrêter.