publié le 22/03/2018 à 15:13

Disneyland Paris se met aux couleurs des héros et héroïnes Marvel. En février dernier, le groupe The Walt Disney Company a annoncé la création prochaine de 3 nouveaux espaces Star Wars, La Reine des Neiges et Marvel dans le parc de Marne-la-Vallée.



Avant de bâtir ces lieux tant attendus, Disney propose une exposition inédite les 22 et 23 mars au Yoyo, l'espace modulable du Palais de Tokyo à Paris. Un avant-goût pour le public qui pourra ainsi observer les costumes des trois spectacles prévus cet été et entrer dans cet univers incontournable de la pop culture grâce à des casques de réalité virtuelle.

L'espace Marvel de Disneyland Paris se précise donc, pour le plus grand bonheur des fans. Il ouvrira ses portes du 10 juin au 30 septembre prochain. Un événement qui se déroulera deux mois après la sortie du très attendu Avengers : Infinity War, qui réunit pour la première fois la plupart des héros et héroïnes Marvel au cinéma.

> Avengers Assemble in New Themed Areas at Disneyland Resort, Disneyland Paris & Hong Kong Disneyland

3 nouveaux spectacles

Outre les présences de Captain America et de ses compagnons dans les allées du parc, vous pourrez assister à trois nouveaux spectacles. Le premier, Marvel : L'alliance des super-héros met en scène Iron Man et Captain America. Il aura lieu au Studio Theatre du Parc Walt Disney Studios.



Comme dans Captain America : Civil War, les deux personnages s’affrontent [ils se séparent à cause d'un traité qui oblige, entre autres, les héros et héroïnes à révéler leurs identités secrètes]. Ils décident ensuite de s'allier à Black Widow, qui aura droit à son propre film, et Spider-Man. Ensemble, ils combattront Thanos, le grand méchant d'Avengers : Infinity War.



Dans Stark Expo présente : une énergie pour demain, vous retrouverez Iron Man et Black Widow, qui cette fois essayeront de déjouer le plan machiavélique de Loki, le frère de Thor, incarné au cinéma par Tom Hiddleston. Enfin, sur la scène près de la Hollywood Theatre, vous pourrez participer à un show interactif en compagnie des Gardiens de la Galaxie, sur des musiques aussi entraînantes que celles qu'on peut entendre dans les films de James Gunn.