Comment les super-héros ont sauvé Marvel

publié le 15/02/2018 à 09:22

200 millions de dollars pour produire Black Panther, un pari risqué pour Marvel ? Pas trop, non. La manne semble inépuisable. À chaque film Marvel - et il en sort quand même trois par an -, on entend "le filon va s'épuiser, le public en aura assez de tous ces super-héros".



Mais on n'y est pas encore. Parce que Marvel se renouvelle sans cesse à partir d'un vieux catalogue. Black Panther est ainsi le premier superhéros noir à avoir un blockbusterà son nom. Faire du neuf avec du vieux, c'est la stratégie de Marvel et de son propriétaire, Disney.

Marvel a connu une faillite il y a vingt ans. A l'époque, à Noël 1996, pour survivre, le créateur de comics a même dû céder les droits d'adaptation de Spiderman et des X Men à la Columbia et la Fox. Puis, le studio s'est dit que ce serait bien de produire ses propres films en interne et il prend un pari risqué.

Marvel emprunte alors plus de 500 millions de dollars à la puissante banque Merrill Lynch. Si les longs-métrages sur Thor, Captain America et autres échouent, et bien les superhéros seront la propriété du géant de la finance. Marvel a eu chaud, mais le succès a été foudroyant.