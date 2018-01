DC Comics : qui est Shazam, le héros qu'on découvrira en 2019 au cinéma ?

publié le 15/01/2018 à 17:59

Les fans de DC Comics jubilent. Le média américain The Hollywood Reporter a annoncé la sortie du film Shazam ! pour le printemps 2019. Il sera dédié à Billy Batson, qui peut se transformer en super-héros en prononçant "Shazam !".



Bien évidemment non, son pouvoir ne lui permet pas de reconnaître n'importe quelle musique comme la célèbre application pour les smartphones. Né dans les comics en 1940, il s’appelait au départ Captain Marvel puis a été renommé Shazam, puisque le nom appartenait déjà à la Maison des Idées.

Comme le rappelle The Hollywood Reporter, c'est Zachary Levi (ex-star de la série Scrubs) qui incarnera ce super-héros. Quant à Mark Strong (Kinsgman 1 et 2), il sera le Dr.Sivana, l'un des ennemis de Shazam. Le tournage du film devrait débuter en février prochain sous la houlette du réalisateur David F. Sandberg (Annabelle : La Création du mal).

Billy Batson est un orphelin froid et cruel, à la suite de ses passages dans des familles d'accueil. Après une énième fugue, il rencontre le sorcier Shazam de la Grèce antique. Ce dernier cherche un descendant sur Terre pour prendre sa relève et choisit Billy. Il lui enseigne alors tout ce qu'il sait et lui transmet surtout ses pouvoirs.



Avant d'en savoir plus sur le film, l'équipe de RTL Super vous en dit plus sur ce super-héros très populaire dans les années 40.

Il a des pouvoirs hérités des personnages de l'Antiquité

Billy Batson se transforme en super-héros en prononçant "Shazam !" Crédit : DC Comics

Lorsque Billy prononce le mot "Shazam", il est frappé par un éclair magique et devient un super-héros. Ses six pouvoirs sont liés aux héros de l'Antiquité, qui forment le mot Shazam. À savoir :

- Salomon : il possède la sagesse de ce roi, ce qui lui donne une connaissance infinie.

- Hercule : il en possède la force.

- Atlas : il en possède l'endurance, grâce à laquelle il peut survivre sans eau, nourriture ou repos. Dans la mythologie grecque Atlas était un Titan condamné par Zeus à porter la voûte céleste sur ses épaules.

- Zeus : il en possède la puissance.

- Achille : il en possède le courage.

- Mercure : il en possède la vitesse, qui lui permet d'invoquer la foudre divine, ignorer la peur et de courir à très grande vitesse.





Il est aussi le chef de la Marvel Family

Billy/Shazam en compagnie de la Marvel Family Crédit : DC Comics

Billy/Shazam n'est pas le seul à posséder de tels pouvoirs. Il est à la tête de la Marvel Family, qui n'appartient pas à Marvel, mais se nomme ainsi en référence au premier nom de Shazam.



C'est une ligue de super-héros composée de Mary Marvel et Captain Marvel Jr. Après la mort du Sorcier, Billy doit protéger le rocher de l’Éternité où sont enfermés les sept pêchés capitaux, avec l'aide de sa Marvel Family.

Son grand ennemi s'appelle Black Adam

Shazam et Black Adam dans le court-métrage "Superman/Shazam! Le Retour de Black Adam" Crédit : capture d'écran YouTube

Teh-Adam/Black Adam est l'un des plus grands ennemis de Shazam, notamment parce qu'il est l'ancien disciple du sorcier qui a formé Billy. Teh-Adam reçoit d'autres pouvoirs, liés aux six Dieux égyptiens : Shou, Héru, Amon, Zéhuti, Aton et Méhen. Et pour se transformer, il doit lui aussi prononcer le mot Shazam.



Mais Teh-Adam décide d'utiliser ses pouvoirs à des fins personnelles et prend le nom de Black Adam, c'est pour cela que le sorcier l'enferme dans une amulette qui sera trouvée des millénaires plus tard.