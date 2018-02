publié le 21/02/2018 à 15:51

Vous rêvez de visiter le pays de Black Panther ? Le Hartsfield-Jackson International Airport d'Atlanta vous offre des billets ! Le 20 février, le compte officiel de l'aéroport a publié une photo d'une porte d’embarquement pour un voyage au Wakanda. Cette nation africaine fictive est la terre du héros, incarné par Chadwick Boseman. Ultra-technologique grâce à ses ressources en vibranium, métal surnaturel, elle est aussi une terre de traditions comme on peut le découvrir dans le film de Ryan Coogler.



Une annonce drôle, mais forte de la part de l'aéroport, qui continue de montrer à quel point Black Panther est un phénomène aux Etats-Unis. Il est le premier super-héros africain de Marvel, dans un film au casting à 99% afro-américain et avec une intrigue qui réunit pour la première fois politique, identité et super-pouvoir.