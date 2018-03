publié le 31/03/2017 à 20:56

Il n'y a pas que Batman dans la vie, ni Robin et le Joker. Les super-héroïnes sont aussi présentes dans Gotham City et c'est Batgirl qui sera bientôt la star de son propre film. C'est une information exclusive du site Variety, qui a mis à de nombreuses rumeurs autour de ce futur projet de Warner Bros. La société de production et de distribution a même recruté

Joss Whedon, qui a travaillé sur Avengers 1 et Avengers : L’Ère d'Ultron chez Marvel, pour réaliser ce prochain film, qui n'a pas encore de titre officiel, ni de casting.





Mais, la première info, qui n'est pas des moindres, c'est que ce long-métrage sera intégré à l'Univers cinématographique de DC Comics. C'est-à-dire dans le même univers que Batman V Superman, Suicide Squad et Justice League. Reste à savoir dans quelle période le film sur Batgirl devrait sortir puisque le calendrier DC Comics est déjà bien chargé entre Justice League, Aquaman, The Flash et Cyborg, entre autres, jusqu'en 2020.

Il faudra donc s'armer de patience avant d'en savoir plus... Et surtout pour découvrir de quelle Batgirl il s'agira puisque 5 jeunes femmes l'ont incarnée, dont la plus célèbre est Barbara Gordon, la fille adoptive du commissaire Gordon.

En attendant, Entertainment Weekly a tout de même assuré que le film sera adapté des comics de Gail Simone dans la série New 52. Cette dernière, qui a démarrée en 2011, est une renaissance des comics précédents pour relancer DC Comics. Cela s'appelle du relaunch-reboot. Et dans cette série, Batgirl est en réalité Barbara Gordon.



Elle se remet d'ailleurs d'une longue convalescence, après un combat contre le Joker dans The Killing Joke. Il se pourrait donc que l'ennemi le plus redoutable de Batman soit le point de "raccrochage" du film dans la temporalité des films de DC Comics.