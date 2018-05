War Machine, Steve Rogers et Black Widow dans "Avengers : Infinity War"

publié le 23/05/2018 à 21:45

Avengers : Infinity War aurait pu se dérouler autrement pour un des personnages. Dans un entretien pour la version américaine du Huffington Post, Nate Moore, l'un des producteurs de Marvel Cinematic Universe, a révélé qu'il n'était pas fan du destin que réservaient les frères Russo pour un des héros au casting du film. Attention, la suite du texte contient des spoilers.



Les frères Russo ont failli ne pas être totalement libres pour Avengers : Infinity War, comme le révèle Nate Moore au Huff Post. ll a voulu les convaincre d'épargner Black Panther, lors du génocide perpétré par Thanos. "Je voyais très bien de quoi ils parlaient, mais je leur ai demandé expressément de reconsidérer le sujet", explique-t-il au média américain.

Une réaction peu surprenante après le succès phénoménal de Black Panther en février dernier : plus d'1,3 milliard de dollars de recette et de nombreux records, dont celui du meilleur démarrage pour un Marvel en février.

La force de persuasion des frères Russo

"Mais, l'intrigue avait du sens, j'apprécie donc qu'on ait pu voir un peu plus de Wakanda dans le film (...) Ils ont tous les deux eu des arguments très convaincants sur comment les choses devaient se passer. Finalement, je pense que cela rendu la fin du film plus intéressante, presque plus compliquée vu la manière dont Black Panther a été adopté par le public. Encore une fois, c'est un choix très douloureux pour moi, mais j'en comprends le raisonnement", conclut Nate Moore.