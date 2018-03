Sage - Most Anything (LIVE) Le Grand Studio RTL

publié le 09/03/2018 à 18:35

Ambroise Willaume, de son vrai nom, est l'ancien chanteur et guitariste du groupe Revolver. Après deux albums, il quitte le trio pour se lancer dans une carrière solo avec l’aide de Benjamin Lebeau du groupe The Shoes.



Le jeune chanteur sort son premier EP solo, intitulé In Between en 2014 puis publie son album éponyme en 2016. Il s’est enfermé plusieurs mois en studio avec ses amis musiciens dont Clara Luciani (la sœur d'Ehla) à qui il a produit et co-composés ses derniers albums.

Sur la scène du Grand Studio RTL, Sage interprète son signe Most anything, sorti le 14 février dernier. Ce morceau est extrait de son nouvel album Paint Myself, attendu dans les bacs le 1er juin 2018. Le titre fait référence aux superpositions de couches sonores qui le constituent, tel un tableau, un autoportrait en creux d’une entité quasi universelle. Le jeune artiste sera en concert le 12 juin à la Maroquinerie de Paris.

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15h.