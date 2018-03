publié le 09/03/2018 à 17:53

Déjà douze ans de carrière et le parcours de Grand Corps Malade ne cesse de nous surprendre. Après plusieurs disques et quatre nominations aux César pour son film Patients, l'artiste originaire du Blanc-Mesnil présente son nouvel album Plan B, sorti le 16 février.



Dans cet opus composé de 15 titres forts et émouvants, le slameur âgé de 40 ans s'essaye pour la première fois au chant, et marie son slam avec des arrangements sud-américains. Au fil des chansons, Fabien Marsaud évoque sa passion des villes, son enfance, mais également sa famille, notamment sa mère, son épouse, dont il partage la vie depuis 10 ans et leurs deux enfants.

Grand Corps Malade dévoile quelques chansons de Plan B, son nouvel album, et reprend d'autres titres sur la scène du Grand Studio RTL. Il est actuellement en tournée dans toute la France où il se produira notamment au Mans le 29 mars, à Marseille le 23 mai et à Paris le 6 et 7 décembre prochain à la salle Pleyel.

