publié le 09/03/2018 à 18:31

Chanteuse pop-folk née en Seine-Saint-Denis, Pauline Croze commence le chant et la guitare à l'âge de 14 ans. Après plusieurs collaborations et rencontres artistiques, elle publie son premier album éponyme en 2005 certifié disque d'or. Il comporte notamment des compositions de Doriand et de Mickaël Furnon du groupe Mickey 3D.



Pour son deuxième album Un bruit qui court paru en 2007, la chanteuse collabore avec Arthur H, puis publie un troisième opus, Le Prix de l'Eden (2012). Quatre ans plus tard, elle sort Bossa Nova, son quatrième album influencé par la musique brésilienne où elle chante en portugais et en français.

Aujourd'hui, Pauline Croze présente son nouvel album Ne rien faire, sorti le 16 février dernier. L'artiste de 38 ans se produira en concert le 17 mars à Rouen, le 9 avril à Paris mais aussi le 18 avril à Nice et le 29 avril à Lyon.

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.