publié le 09/02/2018

Jeune fille timide, Ehla est une chanteuse, auteure, compositrice et musicienne depuis son enfance. Originaire du Sud, elle a emménagé à Paris il y a plus de trois ans pour commencer sa carrière musicale. Découverte par le producteur de Grand Corps Malade, Ehla rencontre le slameur. Ensemble, ils travaillent sur un EP intitulé Au loin, sorti en septembre 2017. Ce disque composé de quatre titres très personnels reflètent la personnalité de la chanteuse.



En 2013, Ehla (de son vrai nom Léa) remporte la cinquième saison de Popstars avec le girlsband The Mess. Cinq ans plus tard, la jeune femme blonde participe à l'émission Destination Eurovision pour représenter la France au concours. Elle chante J’ai cru, une chanson composée par Fred Savio. L'artiste interprète ce morceau pour le public du Grand Studio RTL ainsi que Si Maman Si de France Gall.

Ehla a sorti un single Demain encore et travaille actuellement sur son premier album attendu pour 2018. La chanteuse se produira le 7 mars prochain sur la scène du Trianon, en première partie de Grand Corps Malade.

