Le mythique chanteur britannique est décédé ce 25 décembre, à 53 ans. Sa carrière a notamment été marquée par des clips aussi kitsch que cultes.

par Lucie Valais publié le 26/12/2016 à 16:26

13 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

George Michael, star de la pop mondiale, s'est éteint le jour de Noël, ce dimanche 25 décembre, à 53 ans. Il a marqué d'une emprunte indélébile la planète musique, grâce à ses titres, son engagement et son excentricité. Celui qui a quitté le groupe Wham! en 1986, aura, au total, vendu plus de 100 millions d'albums.



Sex symbol, George Michael était également devenu une icône gay après son coming-out en 1998. Auteur-compositeur génial, l'artiste multiplie les tubes, jusqu'à 2014 et la sortie de Symphonica, son dernier album.



Outre ses tubes, George Michael est également connu pour ses clips. Provocateurs, kitsch ou novateurs, les vidéos de l'artiste ont souvent suscité de nombreuses réactions, jusqu'à la censure du clip de Freeek en 2002. Retour sur ses vidéos les plus emblématiques.

1. "Last Christmas" (1984)

Impossible de passer à côté de l'incontestable tube qu'est Last Christmas. En 1984, quand la chanson sort, George Michael fait encore partie du duo Wham! Un titre qui, depuis plus de 30 ans, rythme encore les fêtes de Noël de toutes les générations.



Le succès est tel que des dizaines d'artistes ont repris, comme un hommage, Last Christmas. De Crazy Frog à Ariana Grande, en passant par Jimmy Eat World ou Carly Rae Jepsen, ils sont nombreux à en avoir réalisé leur version.



À titre emblématique, clip incontournable. Dans l'esprit des années 80, la vidéo de Last Christmas est devenue une tradition qui revient à chaque Noël. C'est avec son acolyte de Wham! que George Michael apparaît dans le clip. Les deux artistes, en vacances au ski, se prêtent à un jeu de triangle amoureux. Et sur Youtube, la vidéo a déjà été vue plus de 200 millions de fois !

2. "I Want Your Sex" (1987)

C'est l'un des premiers titres de George Michael en solo, et le premier extrait de l'album Faith, sorti en 1987. Dès sa diffusion, le titre fait rapidement polémique. Et si I Want Your Sex est l'une de ses chansons les plus controversées, le clip le sera d'autant plus. Tournée à Hollywood, la vidéo met en scène les paroles du titre, directes et provocantes, tournées autour du sexe et de la nudité.



Durant plusieurs semaines, le clip de I Want Your Sex est censuré aux États-Unis et au Royaume-Uni. Si la vidéo n'est pas du goût des chaînes de télévision comme la BBC et MTV, le single lui, bat tous les records de vente. I Want Your Sex est propulsé en deuxième position du classement Billboard anglais en 1987 et son clip fait le tour du monde.

3. "Outside" (1998)

Autre clip marquant de sa carrière, celui de Outside, sorti en 1998. Le titre est extrait de son album Ladies & Gentlemen : The Best of George Michael, sorti la même année. A cette époque, George Michael vient de se faire arrêter pour attentat à la pudeur dans des toilettes publiques de Beverly Hills. Son homosexualité éclate au grand jour, et l'artiste décide de l'assumer entièrement.



C'est suite à sa condamnation que George Michael dévoile la chanson et le clip de Outside. Dans cette vidéo satirique qui débute avec des extraits parodiés de films pornographiques des années 70, le chanteur met en scène son arrestation dans les toilettes d'un lieu public de Los Angeles. On voit même deux policiers s'embrasser, sous les caméras de surveillance.

4. "Freedom '90" (1990)

Nous sommes en 1990, George Michael dévoile Freedom '90, troisième single de l'album Listen Without Prejudice Vol. 1. Si le chanteur a refusé d'apparaître dans la vidéo, les invités n'en sont pas moins célèbres. George Michael, à sa place, met au cœur du clip de Freedom '90 les mannequins les plus en vogue de l'époque.



Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington et Tatjana Patitz composent le casting trois étoiles du clip, et chantent le titre de George Michael en playback. Une affiche de rêve qui avait fait la couverture du Vogue britannique, sous la houlette de Peter Lindbergh, en janvier 1990.



C'est cette Une qui a influencé ce clip réalisé par David Fincher (Alien 3, Fight Club, The Social Network), devenu incontournable dans la carrière de George Michael.

5. "Shoot The Dog" (2002)

2002 marque le retour musical de George Michael, qui en profite pour revenir également aux sujets politiques. Avec le clip de Shoot The Dog, deuxième single extrait de l'album Patience, le chanteur ne se prive pas de tacler George Bush et Tony Blair. Il dénonce ainsi l'alliance du Royaume-Uni aux États-Unis, et leur engagement dans la guerre en Afghanistan.



Un clip sous forme de dessin animé dans lequel George Michael tourne en dérision les deux dirigeants et leur relation ambigüe. Il livre avec cette vidéo un message gay friendly, le tout réalisé par les créateurs de la série anglaise 2DTV, sorte de Guignols de l'info britanniques.

6. "Freeek" (2002)

Sorti la même année que Shoot The Dog, Freeek fait également partie des clips emblématiques de George Michael. Une autre vidéo qui dérange et qui sera censurée en France, pendant la journée, sur TF1 et M6. Le clip imagine un monde de science-fiction ponctué de scènes sadomasochistes.



Grimé en robot à la Blade Runner, George Michael évolue dans un univers sulfureux peuplé de cyborgs et de femmes quasi-nues. Réalisée par Joseph Kahn, la vidéo, censurée sur les chaînes françaises, a été vue plus de 3 millions de fois sur Youtube.