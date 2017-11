VIDÉOS - Kimberose joue 2 titres dans "Le Grand Studio RTL"

publié le 17/11/2017 à 17:36

De l’hopîtal à la scène musical, il n’y a parfois qu’un pas. Il y a encore un an, Kimberly Kitson Mills était élève infirmière, occupée à faire des prises de sang aux urgences. Désormais, elle est sous les feux de la rampe. À 26 ans, la chanteuse est à la tête du groupe Kimberose. Ensemble, ils viennent de sortir leur premier disque. It's Probably Me n’est qu’un EP de quatre titres. C’est pourtant assez pour enchaîner les plateaux télévisés et interviews.



Il faut dire que la voix de la bande a tout de la nouvelle diva de la musique soul. En dépit de son jeune âge, la jeune femme a déjà tout des plus grandes, avec son timbre si particulier, comme brisé par la vie. Un talent inné, puisqu’elle n’a jamais pris de cours de chant ou de solfège. Les critiques s’amusent déjà à la comparer à Amy Winehouse ou Nina Simone. Excusez-du peu !



C’est d’ailleurs grâce à elle que le groupe a trouvé son patronyme, Kimberose. Il faut dire que Kimberly ose, et beaucoup. Bête de scène, elle a pu donner un aperçu de son talent au public du Grand Studio RTL en chantant en live I’m Sorry et It’s Probably Me, titre qui donne donc son nom à l’opus. Pour l’anecdote, en 2014, elle tente l’aventure Nouvelle Star. Mais est éliminée dès le deuxième prime. Un mal pour un bien : elle n’a jamais été aussi épanouie.



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.