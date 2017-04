publié le 21/04/2017 à 18:56

Da Silva est de retour avec un nouveau disque. Quatre ans après Villa Rosa, le chanteur et guitariste revient avec L'Aventure, sorti le 24 mars. Il est venu interpréter deux titres dans Le Grand Studio RTL, dont le premier extrait de son sixième album, L'Aventure, et une reprise du tube de Julio Iglesias Vous les femmes. Avant d'être un chanteur à succès, Emmanuel Da Silva est un guitariste reconnu. Cet album, plus solaire que les précédents, a demandé plus de temps au compositeur, qui voulait retrouver des sensations qu'il avait perdu : "J'avais besoin d'être en phase avec moi-même, j'avais besoin d'un élan nouveau" a-t-il confié au micro d'Éric Jean-Jean.



Da Silva est également un collaborateur régulier des principales figures de la chanson Française. Il a écrit et composé pour Hélène Ségara, Jenifer ou encore Soprano. "J'aime travailler avec des personnes qui sont exotiques, c'est beaucoup plus drôle et ça me fait sortir de ma zone de confort", a-t-il expliqué. Da Silva sera en tournée en France à partir d'octobre prochain pour plusieurs dates dont le 11 octobre à Rennes, le 15 novembre à Toulouse et le 23 novembre au Trianon de Paris.

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.