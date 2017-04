JACK SAVORETTI - When we were lovers (LIVE) Le Grand Studio RTL

publié le 14/04/2017 à 15:42

Retenez bien son nom, vous pourriez beaucoup entendre parler de lui prochainement. Jack Savoretti, artiste anglo-italien de 33 ans, est déjà une star chez nos voisins britanniques. Il a dévoilé le 31 mars dernier son nouvel et cinquième album, baptisé Sleep No More. 13 titres inédits avec lesquels le songwriter signe un nouveau recueil enchanteur de ballades pop-rock, dont les textes évoquent "le monde qui l'entoure, de ce qu'il se passe autour de lui", comme il l'a récemment confié dans une interview accordée à RTL.fr.



Il puise son inspiration dans la musique de plusieurs artistes, comme les légendaires Johnny Cash, Otis Redding ou Sam Cook, mais est également très attiré par la musique française, et notamment par Serge Gainsbourg, Charles Aznavour ou Jain, dont il est très fan. Sa guitare accompagne la voix rauque de ce chanteur, qui compte bien conquérir le cœur du public français, avec notamment l'un de ses titres, When We Were Lovers, écrit en collaboration avec l'artiste Rose.

C'est d’ailleurs ce morceau, extrait de son dernier album, que Jack Savoretti interprète dans Le Grand Studio RTL, ainsi que I've Got a Woman, reprise du tube de Ray Charles de 1965. Le chanteur sera en concert le 2 mai prochain à Paris, au Café de la Danse.





Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.