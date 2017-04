publié le 14/04/2017 à 15:38

Il n'a que 21 ans et une belle carrière devant lui. Loïc Nottet a dévoilé le 31 mars dernier son tout premier album, Selfocracy. Une jolie fresque dans laquelle ce jeune artiste lie avec brio le cinéma et la musique, pour un album sombre et tout en puissance. Ses envolées lyriques sont si reconnaissables, et le succès, au rendez-vous.



Danseur, chanteur, Loïc Nottet s'est d'abord fait connaître en 2015, en remportant la sixième saison de Danse avec les Stars. Puis, la même année, il conquiert à nouveau le public en représentant son pays natal, la Belgique, au concours de l'Eurovision, qu'il termine en quatrième position, grâce à son single Rhythm Inside.

De passage rue Bayard, Loïc Nottet a interprété deux titres dans Le Grand Studio RTL, son tube Million Eyes, premier single extrait de Selfocracy, qui a remporté un large succès auprès du public, ainsi que Lost On You, une reprise du tube de la chanteuse LP.





Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.